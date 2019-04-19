У Кена Блока новая машина: экстремальный лифтованный Ford Raptor

За основу проекта в мастерской SVC Offroad взяли Raptor нынешнего поколения. На пикап установили кит-комплект подвески с усиленными рычагами и амортизаторами Fox Racing Shox 2.5, ход которых составляет 406 миллиметров, тяги Панара, укороченные силовые бамперы и расширители колесных арок из стеклопластика. Кроме того, внедорожник получил новый интеркулер, колеса и дополнительные блоки внешнего освещения.