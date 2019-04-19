За основу проекта в мастерской SVC Offroad взяли Raptor нынешнего поколения. На пикап установили кит-комплект подвески с усиленными рычагами и амортизаторами Fox Racing Shox 2.5, ход которых составляет 406 миллиметров, тяги Панара, укороченные силовые бамперы и расширители колесных арок из стеклопластика. Кроме того, внедорожник получил новый интеркулер, колеса и дополнительные блоки внешнего освещения.
15:56
У Кена Блока новая машина: экстремальный лифтованный Ford Raptor
Пикап построила мастерская SVC Offroad
Кен Блок показал на видео свой новый Ford F-150 Raptor, построенный калифорнийским производителем аксессуаров для пикапов SVC Offroad. Внедорожник получил новый обвес, усиленную подвеску и более эффективный интеркулер.