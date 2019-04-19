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15:56

У Кена Блока новая машина: экстремальный лифтованный Ford Raptor

Пикап построила мастерская SVC Offroad

Кен Блок показал на видео свой новый Ford F-150 Raptor, построенный калифорнийским производителем аксессуаров для пикапов SVC Offroad. Внедорожник получил новый обвес, усиленную подвеску и более эффективный интеркулер.
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За основу проекта в мастерской SVC Offroad взяли Raptor нынешнего поколения. На пикап установили кит-комплект подвески с усиленными рычагами и амортизаторами Fox Racing Shox 2.5, ход которых составляет 406 миллиметров, тяги Панара, укороченные силовые бамперы и расширители колесных арок из стеклопластика. Кроме того, внедорожник получил новый интеркулер, колеса и дополнительные блоки внешнего освещения.

Видео: Ken Block

В 2014 году SVC Offroad построила для Блока Ford F-150 Raptor на гусеничном ходу. RaptorTrax оснастили гусеницами американской компании Mattracks на каждой оси, восьмицилиндровым двигателем 6.2 с механическим нагнетателем, каркасом безопасности и креслами Recaro.

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