Реактивный автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 1011 км/ч

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Автомобиль Bloodhound LSR на шаг приблизился к своей цели: мировому рекорду скорости на земле, который в настоящее время составляет 1228 километров в час. В ходе тестов в пустыне Калахари гонщику Энди Грину удалось разогнать сверхзвуковую машину до 1011 километров в час. Пока это самое впечатляющее достижение Bloodhound LSR.
В настоящее время заезды проводятся в тестовом режиме – они нужны для сбора данных о прижимной силе. Потому автомобиль ехал не в полную мощность: для набора скорости пока используется реактивный двигатель от истребителя, в то время как для рекордного заезда также предусмотрен ракетный мотор.
Насколько быстрым будет автомобиль с такой силовой установкой, пока не сообщается, однако он должен побить действующий рекорд скорости на суше, который был установлен Энди Грином в 1997 году.
Авторы проекта не намерены останавливаться на одном лишь рекорде. Их глобальная цель – достигнуть отметки в 1610 километров в час. Согласно планам, первые заезды на скорость пройдут в конце 2020 либо в начале 2021 года.