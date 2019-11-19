Реактивный автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 1011 км/ч

В настоящее время заезды проводятся в тестовом режиме – они нужны для сбора данных о прижимной силе. Потому автомобиль ехал не в полную мощность: для набора скорости пока используется реактивный двигатель от истребителя, в то время как для рекордного заезда также предусмотрен ракетный мотор.

Насколько быстрым будет автомобиль с такой силовой установкой, пока не сообщается, однако он должен побить действующий рекорд скорости на суше, который был установлен Энди Грином в 1997 году.