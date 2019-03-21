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17:15

Британский бизнесмен перезапустил проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости

Программа получила новое название, фирменные цвета и необходимое финансирование

Британский бизнесмен Ян Уорхерст выкупил и перезапустил проект Bloodhound, цель которого — установить новый наземный рекорд скорости. Программа получила новое название, фирменные цвета и необходимое финансирование — около 25 миллионов фунтов стерлингов.
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Вновь учрежденная компания называется Grafton LSR Ltd, в честь работы британского художника Эдвина Ландсира «Достоинство и наглость», на которой изображен бладхаунд по кличке Графтон. Ее сотрудниками стали сам Уорхерст, прежние участники проекта, а также Юэн Ханиман, бывший финансовый менеджер Формулы-1. Штаб-квартира компании находится на территории Университетского технического колледжа в Беркли.

Ян Уорхерст занимает должность управляющего директора в компании Melett, которая производит и продает запчасти для турбин

Сам 135000-сильный Bloodhound SSC переименован в Bloodhound LSR (от Land Speed Record). У него новая красно-белая ливрея, на которой впервые появится логотипы спонсоров. Сейчас машину готовят к тестовым заездам, которые пройдут в Южной Африке.

В своей последней версии прежний Bloodhound SSC – это почти восьмитонный автомобиль длиной 13,5 метра, оснащенный реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 и гибридным ракетным мотором. В роли топливного насоса выступал пятилитровый восьмицилиндровый компрессорный двигатель от Jaguar F-Type R. В 2017-м машина совершила пробный заезд, разогнавшись до 322 километров в час.

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound SSC со 135000-сильным двигателем совершил свой первый заезд. Машина разогналась до 322 километров в час на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Корнуолле. Для этого ей потребовалось восемь секунд. Перегрузка составила 2g

В октябре прошлого года Bloodhound Programme Ltd., занимавшаяся разработкой рекордного автомобиля с 2007 года, была признана банкротом и передана под внешнее управление. В декабре 2018-го было объявлено, что программа закрыта.

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