Британский бизнесмен перезапустил проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости

Вновь учрежденная компания называется Grafton LSR Ltd, в честь работы британского художника Эдвина Ландсира «Достоинство и наглость», на которой изображен бладхаунд по кличке Графтон. Ее сотрудниками стали сам Уорхерст, прежние участники проекта, а также Юэн Ханиман, бывший финансовый менеджер Формулы-1. Штаб-квартира компании находится на территории Университетского технического колледжа в Беркли.