Британский бизнесмен перезапустил проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости

Вновь учрежденная компания называется Grafton LSR Ltd, в честь работы британского художника Эдвина Ландсира «Достоинство и наглость», на которой изображен бладхаунд по кличке Графтон. Ее сотрудниками стали сам Уорхерст, прежние участники проекта, а также Юэн Ханиман, бывший финансовый менеджер Формулы-1. Штаб-квартира компании находится на территории Университетского технического колледжа в Беркли.
Сам 135000-сильный Bloodhound SSC переименован в Bloodhound LSR (от Land Speed Record). У него новая красно-белая ливрея, на которой впервые появится логотипы спонсоров. Сейчас машину готовят к тестовым заездам, которые пройдут в Южной Африке.
В своей последней версии прежний Bloodhound SSC – это почти восьмитонный автомобиль длиной 13,5 метра, оснащенный реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 и гибридным ракетным мотором. В роли топливного насоса выступал пятилитровый восьмицилиндровый компрессорный двигатель от Jaguar F-Type R. В 2017-м машина совершила пробный заезд, разогнавшись до 322 километров в час.
В октябре прошлого года Bloodhound Programme Ltd., занимавшаяся разработкой рекордного автомобиля с 2007 года, была признана банкротом и передана под внешнее управление. В декабре 2018-го было объявлено, что программа закрыта.