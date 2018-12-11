Сверхзвуковой автомобиль для рекорда скорости продают за цену нового Ferrari

По планам автомобиль в 2019 году должен был разогнаться до скорости около 1690 километров в час, и перекрыть действующий рекорд скорости на суше.

Иглообразный болид длиной 13,5 метра не имеет привода на колеса. В движение он приводится гибридным ракетно-реактивным движителем, в состав которого входят турбовентиляторный мотор Rolls-Royce EJ200 с форсажной камерой от истребителя Eurofighter, безвозмездно переданный министерством обороны Великобритании, и три жидкостных ракеты норвежской фирмы Nammo — поставщика Европейского космического агентства.