Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:24

Сверхзвуковой автомобиль для рекорда скорости продают за цену нового Ferrari

Компания Bloodhound продает автомобиль, который должен был разогнаться до 1600 километров в час

Британская компания Bloodhound Programme Ltd., признанная банкротом и перешедшая под внешнее управление, распродает имущество — в том числе недостроенный рекордный автомобиль Bloodhound SSC. Запрашиваемая сумма – 250 000 фунтов стерлингов (около 21 миллиона рублей). Столько же стоит суперкар Ferrari 812 Superfast.

По планам автомобиль в 2019 году должен был разогнаться до скорости около 1690 километров в час, и перекрыть действующий рекорд скорости на суше.

Иглообразный болид длиной 13,5 метра не имеет привода на колеса. В движение он приводится гибридным ракетно-реактивным движителем, в состав которого входят турбовентиляторный мотор Rolls-Royce EJ200 с форсажной камерой от истребителя Eurofighter, безвозмездно переданный министерством обороны Великобритании, и три жидкостных ракеты норвежской фирмы Nammo — поставщика Европейского космического агентства.

>
Reload
1 / 2

Во время тестового заезда в Корнуолле

Суммарная мощность силовой установки должна превысить 135 000 лошадиных сил. При этом интересной деталью является то, что топливный насос приводится 500-сильным бензиновым двигателем Jaguar V8 с компрессором.

В 2017 году команда Bloodhound провела низкоскоростные тесты, в ходе которых машина на взлетной полосе аэропорта Корнуолл разогналась до 322 километров в час. Но для рекордной попытки требуется достройка автомобиля (например, сейчас он снабжен только одним ракетным движителем из трех запланированных).

>
Reload
1 / 2

Фрагмент тяговых испытаний

Фирма больше не может исполнять финансовые обязательства: для выплаты долгов и завершения постройки рекордного автомобиля ей требуется 25 миллионов фунтов стерлингов (2,15 миллиарда рублей). Компания уже сообщила о закрытии проекта, так как инвесторов не нашлось, а основные партнеры не захотели продолжать совместную работу.

Управлять автомобилем Bloodhound SSC должен был пилот британских ВВС Энди Грин — обладатель рекорда 1997 года

Ранее британский журнал Autocar приводил расчеты инсайдеров: для достижения скорости 800-1000 километров в час на уже подготовленной в Южной Африке трассе длиной 18 километров потребуется порядка пяти миллионов фунтов стерлингов (421 миллион рублей). Чтобы просто побить рекорд 1997 года (1228 километров в час), понадобится в районе 15 миллионов (1,27 миллиарда рублей). А на достижение первоначально поставленной цели — преодоление отметки в 1600 километров в час — нужно 25 миллионов фунтов (2,15 миллиарда рублей). При этом даже последняя цифра примерно в четыре раза ниже годового бюджета самых скромных команд Формулы-1 — Haas и Force India.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...