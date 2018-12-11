Сверхзвуковой автомобиль для рекорда скорости продают за цену нового Ferrari

По планам автомобиль в 2019 году должен был разогнаться до скорости около 1690 километров в час, и перекрыть действующий рекорд скорости на суше.
Иглообразный болид длиной 13,5 метра не имеет привода на колеса. В движение он приводится гибридным ракетно-реактивным движителем, в состав которого входят турбовентиляторный мотор Rolls-Royce EJ200 с форсажной камерой от истребителя Eurofighter, безвозмездно переданный министерством обороны Великобритании, и три жидкостных ракеты норвежской фирмы Nammo — поставщика Европейского космического агентства.
Суммарная мощность силовой установки должна превысить 135 000 лошадиных сил. При этом интересной деталью является то, что топливный насос приводится 500-сильным бензиновым двигателем Jaguar V8 с компрессором.
В 2017 году команда Bloodhound провела низкоскоростные тесты, в ходе которых машина на взлетной полосе аэропорта Корнуолл разогналась до 322 километров в час. Но для рекордной попытки требуется достройка автомобиля (например, сейчас он снабжен только одним ракетным движителем из трех запланированных).
Фирма больше не может исполнять финансовые обязательства: для выплаты долгов и завершения постройки рекордного автомобиля ей требуется 25 миллионов фунтов стерлингов (2,15 миллиарда рублей). Компания уже сообщила о закрытии проекта, так как инвесторов не нашлось, а основные партнеры не захотели продолжать совместную работу.
Ранее британский журнал Autocar приводил расчеты инсайдеров: для достижения скорости 800-1000 километров в час на уже подготовленной в Южной Африке трассе длиной 18 километров потребуется порядка пяти миллионов фунтов стерлингов (421 миллион рублей). Чтобы просто побить рекорд 1997 года (1228 километров в час), понадобится в районе 15 миллионов (1,27 миллиарда рублей). А на достижение первоначально поставленной цели — преодоление отметки в 1600 километров в час — нужно 25 миллионов фунтов (2,15 миллиарда рублей). При этом даже последняя цифра примерно в четыре раза ниже годового бюджета самых скромных команд Формулы-1 — Haas и Force India.