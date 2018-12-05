В Тбилиси с балкона жилого дома сняли «Жигули», простоявшие там 27 лет

История этого автомобиля известна многим. В 1991 году житель спального района Тбилиси Резо Энукидзе купил новенький ВАЗ-2106, и в первую же ночь с машины украли покрышки. Расстроенный Энукидзе решил «припарковать» машину до лучших времен и с помощью крана поднял ее на балкон собственной квартиры.
Видео: Evgenia D
Лишь недавно родственники умершего полтора года назад Энукидзе решили спустить автомобиль на землю. Вероятно, машину продадут. По крайней мере, найдется много желающих приобрести «классику» в таком состоянии и практически нулевым пробегом, но без покрышек, которые Энукидзе так и не поставил.