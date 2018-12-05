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15:18

В Тбилиси с балкона жилого дома сняли «Жигули», простоявшие там 27 лет

За это время автомобиль стал одной из достопримечательностей города

Одну из «главных» достопримечательностей Тбилиси, легендарную голубую «шестерку», припаркованную на балконе четвертого этажа хрущевки, наконец-то спустили на землю. Автомобиль простоял без движения 27 лет.

История этого автомобиля известна многим. В 1991 году житель спального района Тбилиси Резо Энукидзе купил новенький ВАЗ-2106, и в первую же ночь с машины украли покрышки. Расстроенный Энукидзе решил «припарковать» машину до лучших времен и с помощью крана поднял ее на балкон собственной квартиры.

Видео: Evgenia D

Лишь недавно родственники умершего полтора года назад Энукидзе решили спустить автомобиль на землю. Вероятно, машину продадут. По крайней мере, найдется много желающих приобрести «классику» в таком состоянии и практически нулевым пробегом, но без покрышек, которые Энукидзе так и не поставил.

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