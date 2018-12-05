В Тбилиси с балкона жилого дома сняли «Жигули», простоявшие там 27 лет

Лишь недавно родственники умершего полтора года назад Энукидзе решили спустить автомобиль на землю. Вероятно, машину продадут. По крайней мере, найдется много желающих приобрести «классику» в таком состоянии и практически нулевым пробегом, но без покрышек, которые Энукидзе так и не поставил.