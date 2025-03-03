Уникальный Mercedes-Benz 500 SEL директора американского AMG пустят с молотка

Подарок, конечно же, удивил и одновременно шокировал Буксбаума. Он отъездил на машине больше года — возил на ней детей в школу, встречал гостей из аэропорта и устраивал с ними тестовые заезды по чикагским хайвеям. В 1986 году Blueberry купил миллиардер Рик Коэн. Затем автомобиль снова ненадолго вернулся к Буксбауму, но окончательное воссоединение произошло только в 2022-м.