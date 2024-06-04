Появилось первое изображение «заряженного» хэтчбека BMW М

BMW 1-Series в ее нынешнем виде выпускается с 2019 года, а в новом поколении она получит обозначение F70. Хэтчбек сохранил узнаваемый силуэт, при этом у M-версии более агрессивный обвес и компактный спойлер на корме. А изменения в салоне, скорее всего, сведутся к обновленному мультимедийному комплексу. Подтверждено, что в основу модели ляжет та же переднеприводная платформа, на которой базируются BMW X1, X2, MINI Cooper и Countryman.