BMW обновила семейство 3 Series: что изменилось

BMW обновила семейство 3 Series: что изменилосьРестайлингу подвергли седан и универсал
Модель 3 Series в строю с 1975 года, и за неполные полвека она шесть раз сменила поколение. Актуальная «трешка» седьмой генерации дебютировала в 2018-м, а последний рестайлинг пережила в 2022-м. И вот представлены седан и универсал 2025 модельного года, которые внешне можно отличить по новым цветам (серый и голубой металлики) и опциональным 19-дюймовым дискам BMW Individual с Y-образными спицами.
В салоне изменений больше, и самое заметное из них — оптимизированный интерфейс мультимедийной системы, которая теперь работает на операционке BMW 8.5. Это позволило перенести управление некоторыми функциями с кнопок на экран, в том числе климатической установкой и подогревом и вентиляцией сидений. Преобразились дефлекторы вентиляции, появились новые цвета атмосферной подвески, которая теперь умеет реагировать на открытую дверь или входящий звонок мягкой пульсацией. Ну, а кроме всего перечисленного, у обновленной 3 Series рулевое колесо имеет D-образную форму.
Гамма двигателей седана и универсала 2025 модельного года представлена четырьмя бензиновыми и четырьмя дизельными агрегатами. Мощность 2,0-литровых двигателей варьируется от 150 до 286 лошадиных сил, и пару им составляет восьмиступенчатая коробка передач Steptronic. И бензиновые, и дизельные моторы дополнены 48-вольтовым стартер-генератором, что дает кратковременную прибавку к мощности в 11 сил.
Помимо мягкогибридных вариантов есть и подряжаемый гибрид 330e с полным приводом xDrive. В состав установки входят бензиновая «четверка» и электромотор, которые суммарно развивают 292 лошадиные силы. Емкость батареи гибрида составляет 19,5 киловатт-часа, что почти вдвое больше, чем у дореформенной модели. Седан проезжает на чистом электричестве 85−101 километр, а полноприводный универсал 330e xDrive Touring — 84−91.
Обновленную BMW 3 Series для европейского рынка будут собирать на заводе в Мюнхене, версию для США — в мексиканском Сан-Луис-Потоси, а китайский вариант — в Шеньяне на совместном предприятии с Brilliance. Старт производства будет дан в июле, так что до дилеров новинка может добраться уже осенью.