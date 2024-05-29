BMW обновила семейство 3 Series: что изменилось

В салоне изменений больше, и самое заметное из них — оптимизированный интерфейс мультимедийной системы, которая теперь работает на операционке BMW 8.5. Это позволило перенести управление некоторыми функциями с кнопок на экран, в том числе климатической установкой и подогревом и вентиляцией сидений. Преобразились дефлекторы вентиляции, появились новые цвета атмосферной подвески, которая теперь умеет реагировать на открытую дверь или входящий звонок мягкой пульсацией. Ну, а кроме всего перечисленного, у обновленной 3 Series рулевое колесо имеет D-образную форму.