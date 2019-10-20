BMW Штирлица из легендарного фильма появилась в продаже в России

После успеха картины по указанию Андропова BMW 326 оказалась на третьем военном ремонтном заводе. На предприятии автомобиль «адаптировали»: ходовую часть, двигатель и трансмиссию заменили на узлы от «двадцать четвёртой» «Волги», однако «родные» запасные части сохранились. В 1990-е годы BMW была выкуплена с «Мосфильма» и перешла в частные руки.

Общий тираж BMW 326 — 15 952 штуки. В Северной столице сохранилось три аналогичных автомобиля, поэтому нынешний владелец хочет выручить за раритет 5,5 миллиона рублей.