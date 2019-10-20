BMW Штирлица из легендарного фильма появилась в продаже в России

Хозяин автомобиля в описании сообщил, что BMW с заводским номером 129 мобилизовали в немецкую армию в 1941 году, с 1942-го по 1944 год седан был закреплен за обергруппенфюрером СС и полиции, генерал-полковником Альфредом Вюненбергом. В марте 1945 года BMW захватили как военный трофей недалеко от Берлина советские войска.
Фото: avito.ru
До 1956 года BMW эксплуатировали в Германии, а затем седан продолжил нести службу в Белорусском военном округе. В 1958 году был издан приказ убрать все зарубежные автомобили из советской армии, и «триста двадцать шестая» была передана на Мосфильм. В восьмой серии киноленты «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц на этом автомобиле везёт пастора Шлага переходить границу Швейцарии.
После успеха картины по указанию Андропова BMW 326 оказалась на третьем военном ремонтном заводе. На предприятии автомобиль «адаптировали»: ходовую часть, двигатель и трансмиссию заменили на узлы от «двадцать четвёртой» «Волги», однако «родные» запасные части сохранились. В 1990-е годы BMW была выкуплена с «Мосфильма» и перешла в частные руки.
Общий тираж BMW 326 — 15 952 штуки. В Северной столице сохранилось три аналогичных автомобиля, поэтому нынешний владелец хочет выручить за раритет 5,5 миллиона рублей.