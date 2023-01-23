BMW выпустила особую «пятёрку» в честь 50-летнего юбилея

Хотя история BMW 5-Series началась в 1972 году, до японского рынка седан в кузове E12 добрался год спустя, так что полувековой юбилей празднуется именно сейчас. Дизайнеры и инженеры не стали добавлять уникальные элементы машинам из серии 50th Anniversary Edition: по сути речь идёт об обычной сборке, приправленной исключительными шильдиками.