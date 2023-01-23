BMW выпустила особую «пятёрку» в честь 50-летнего юбилея

BMW выпустила особую «пятёрку» в честь 50-летнего юбилеяНовая спецверсия может быть последней в семействе G30
BMW выпустила особую «пятёрку» в честь 50-летия продаж модели на японском рынке. Юбилейная модификация 50th Anniversary Edition доступна и для седанов (523d xDrive, 530e), и для универсалов (523d xDrive Touring). Маркеры спецверсии — насыщенный синий цвет из линейки Individual, светлый кожаный салон, двухцветные пятиспицевые 20-дюймовые колёса, максимальный набор опций и уникальный декор. Цены стартуют с 9 450 000 йен (эквивалент 5,0 миллиона рублей).
Хотя история BMW 5-Series началась в 1972 году, до японского рынка седан в кузове E12 добрался год спустя, так что полувековой юбилей празднуется именно сейчас. Дизайнеры и инженеры не стали добавлять уникальные элементы машинам из серии 50th Anniversary Edition: по сути речь идёт об обычной сборке, приправленной исключительными шильдиками.
Седаны и универсалы BMW 523d xDrive сохранили 2,0-литровый турбодизель (190 сил, 400 Нм), 8-ступенчатый автомат и систему полного привода, у модификации 530e заряжаемая гибридная силовая установка на основе бензинового турбомотора 2.0 пиковой отдачей 292 лошадиные силы и 420 Нм. Не придётся доплачивать за четырехзонный климат-контроль, аудиосистему Harman Kardon и адаптивный круиз-контроль с функцией автопилота, не требующей от водителя держать руки на руле при движении по шоссе.
Жизненный цикл BMW в кузовах G30/G31 подходит к концу, ведь премьера абсолютно новой «пятёрки» запланирована на март. Вполне вероятно, что спецверсия 50th Anniversary Edition станет последней в семействе актуальных 5-Series седьмого поколения.