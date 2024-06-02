Видео: BMW эффектно задула свечи дрифтом на своём праздничном торте

Необычный трюк устроили в Китае

Компания BMW эффектно задула свечи дрифтом на своём праздничном торте. Спортивное подразделение BMW M, которое в 2022 году отмечало 50-летний юбилей и выпустило по этому случаю несколько эксклюзивных моделей, получило очередное поздравление в 2024 году. На сей раз отметилось китайское подразделение баварской марки, которое громко поздравило немецкий концерн с 52-летием. Дату празднования выбрали неслучайно, поскольку в Поднебесной есть свои культурные особенности, делающие некруглую годовщину важнее классического юбилея.