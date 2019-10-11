Посмотрите на 43-летний BMW 530 MLE — первую неофициальную «эмку»

Участие в гонках выдалось триумфальным: за три года BMW выиграла 15 гонок и три чемпионских титула. Седаны 530 MLE участвовали в соревнованиях до середины 1980-х, а в 1985 году спецверсия удостоилась звания «Самого успешного гоночного автомобиля 5-Series».

Под капотом 530 MLE располагался модернизированный рядный шестицилиндровый двигатель от обычной BMW 530: мощность увеличили до 200 лошадиных сил, крутящий момент — до 277 Нм. Седан разгонялся до 100 километров в час за 9,3 секунды и мог набирать максимальную скорость 208 километров в час.