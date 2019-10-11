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12:29

Посмотрите на 43-летний BMW 530 MLE — первую неофициальную «эмку»

В Южной Африке отреставрировали особую версию «пятерки» BMW в кузове Е12

© BMW Group South Africa
Южноафриканское подразделение BMW завершило восстановление BMW 530 Motorsport Limited Edition — предшественника дорожных моделей М-подразделения. В реставрации седана принимали участие сотрудники завода Росслин, занятые в разработке модели в 1976 году. Специалистам потребовался год, чтобы реанимировать автомобиль с заводским номером 770100.

В середине 1970-х Южноафриканский филиал BMW решил подготовить два седана на базе 5-Series E12 для участия в местном кузовном чемпионате. Для омологации производителю требовалось продать не менее 100 дорожных версий гоночных машин — так на свет появилась версия BMW 530 Motorsport Limited Edition. Из-за высокого спроса было выпущено больше седанов: владельцев нашли 110 седанов первой серии в 1976 году и 117 машин второй серии годом спустя.

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Участие в гонках выдалось триумфальным: за три года BMW выиграла 15 гонок и три чемпионских титула. Седаны 530 MLE участвовали в соревнованиях до середины 1980-х, а в 1985 году спецверсия удостоилась звания «Самого успешного гоночного автомобиля 5-Series».

Под капотом 530 MLE располагался модернизированный рядный шестицилиндровый двигатель от обычной BMW 530: мощность увеличили до 200 лошадиных сил, крутящий момент — до 277 Нм. Седан разгонялся до 100 километров в час за 9,3 секунды и мог набирать максимальную скорость 208 километров в час.

BMW 530 MLE стал первой высокопроизводительной моделью бренда, ориентированной на дороги общего пользования. Помимо увеличения мощности, инженеры автоспортивного подразделения марки предприняли меры по снижению веса: добавили алюминиевые кузовные панели, перфорированные педали, отказались от кондиционера в пользу ручных стеклоподъёмников, убрали заднее сиденье, добавили более жёсткие пружины и оснастили седан стильными дисками BBS Mahle. Схожий рецепт «превращения» обычных BMW в «эмки» марка использует по сей день.

Источник: carscoops