Посмотрите на 43-летний BMW 530 MLE — первую неофициальную «эмку»

В середине 1970-х Южноафриканский филиал BMW решил подготовить два седана на базе 5-Series E12 для участия в местном кузовном чемпионате. Для омологации производителю требовалось продать не менее 100 дорожных версий гоночных машин — так на свет появилась версия BMW 530 Motorsport Limited Edition. Из-за высокого спроса было выпущено больше седанов: владельцев нашли 110 седанов первой серии в 1976 году и 117 машин второй серии годом спустя.
Участие в гонках выдалось триумфальным: за три года BMW выиграла 15 гонок и три чемпионских титула. Седаны 530 MLE участвовали в соревнованиях до середины 1980-х, а в 1985 году спецверсия удостоилась звания «Самого успешного гоночного автомобиля 5-Series».
Под капотом 530 MLE располагался модернизированный рядный шестицилиндровый двигатель от обычной BMW 530: мощность увеличили до 200 лошадиных сил, крутящий момент — до 277 Нм. Седан разгонялся до 100 километров в час за 9,3 секунды и мог набирать максимальную скорость 208 километров в час.
BMW 530 MLE стал первой высокопроизводительной моделью бренда, ориентированной на дороги общего пользования. Помимо увеличения мощности, инженеры автоспортивного подразделения марки предприняли меры по снижению веса: добавили алюминиевые кузовные панели, перфорированные педали, отказались от кондиционера в пользу ручных стеклоподъёмников, убрали заднее сиденье, добавили более жёсткие пружины и оснастили седан стильными дисками BBS Mahle. Схожий рецепт «превращения» обычных BMW в «эмки» марка использует по сей день.