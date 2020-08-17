BMW выпустила 394-сильную 5-Series с расходом топлива 2,4 литра

Суммарная отдача гибридной BMW 545e — 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента, разгон с места до 100 километров в час занимает 4,7 секунды, а система полного привода xDrive безальтернативна. С полностью заряженной батареей расход топлива в смешанном цикле варьируется в пределах 2,1-2,4 литра на 100 километров, без подключения ДВС седан способен проехать 54-57 километров.

Особенность бензин-электрической «пятёрки» — наличие дополнительных ездовых режимов Hybrid, Hybrid Eco Pro и Electric. Вдобавок, при движении на малой скорости на электротяге седан издаёт синтезированные звуки, оповещая пешеходов. Ещё одно отличие — уменьшенный на 120 литров багажник.