В России отзывают BMW 6 серии из-за отваливающегося стоп-сигнала

Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на углепластиковой крыше «шестерки» при помощи шести резьбовых соединений. Однако из-а особых свойств этого материала под давлением или при нагреве резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся во время движения. Это грозит ослаблением крепежа и, в редких случаях, может привести к тому, что фонарь оторвется.

В рамках отзыва на всех автомобилях повторно закрепят фонарь стоп-сигнала. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев.