В России отзывают BMW 6 серии из-за отваливающегося стоп-сигнала

Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на углепластиковой крыше «шестерки» при помощи шести резьбовых соединений. Однако из-а особых свойств этого материала под давлением или при нагреве резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся во время движения. Это грозит ослаблением крепежа и, в редких случаях, может привести к тому, что фонарь оторвется.
В рамках отзыва на всех автомобилях повторно закрепят фонарь стоп-сигнала. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев.
В феврале 2020 года BMW уже отзывала в России более полутора тысяч автомобилей 3 серии в кузове E46, проданных в период с января 1998 года по декабрь 2000 года. Причиной стал одноступенчатый газогенератор подушки безопасности, который со временем может разгерметизироваться.