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12:12

В России отзывают BMW 6 серии из-за отваливающегося стоп-сигнала

В сервис направят автомобили, проданные с апреля 2013 по август 2016 года

Трем десяткам BMW 6 серии, проданным в России с апреля 2013 года по август 2016 года, потребовался ремонт: на указанных автомобилях под воздействием тепла или на высокой скорости может отвалиться фонарь стоп-сигнала. Росстандарт согласовал отзывную кампанию, которая затрагивает 35 экземпляров модели.

Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на углепластиковой крыше «шестерки» при помощи шести резьбовых соединений. Однако из-а особых свойств этого материала под давлением или при нагреве резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся во время движения. Это грозит ослаблением крепежа и, в редких случаях, может привести к тому, что фонарь оторвется.

В рамках отзыва на всех автомобилях повторно закрепят фонарь стоп-сигнала. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев.

В феврале 2020 года BMW уже отзывала в России более полутора тысяч автомобилей 3 серии в кузове E46, проданных в период с января 1998 года по декабрь 2000 года. Причиной стал одноступенчатый газогенератор подушки безопасности, который со временем может разгерметизироваться.

Источник: Росстандарт