BMW 7-й серии надолго сохранит дизайн «за гранью уродства»
После рестайлинга «семёрка» сохранит огромные «ноздри» решётки радиатора, которые, похоже, станут даже крупнее. Видимо, нынешнее руководство марки считает такое оформление передка максимально эффектным.
Между тем, Роберт Лутц (бывший исполнительный вице-президент BMW) считает, что современные BMW находятся «за гранью уродства», но люди буквально вынуждены покупать их, не имея альтернативы.
«Я думаю, у BMW сейчас серьёзные проблемы по части дизайна. Мне кажется, спереди некоторые машины просто ужасны. Слишком вычурные, этот стимпанковый вид», — ранее заявлял журналистам Лутц.
Похоже, что жёсткая критика признанного эксперта не была услышана боссами именитого баварского автопроизводителя, а потому 7-серия продолжит эксплуатировать дизайн «за гранью уродства».
Между тем, в Канаде представили бронированный BMW 7 Series, способный защитить пассажиров даже от биологического оружия. Автомобиль построен компанией Inkas на основе модели BMW 760i.