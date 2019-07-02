Стартовала сборка BMW 8-Series Gran Coupe

Первым собрали «заряженный» BMW M850i Gran Coupe. Скорее всего, этот автомобиль изготовлен по специальному заказу, так как его выкрасили в красный цвет Aventurine Red, доступный только за доплату в размере 2,4 тысячи евро. Кроме того, этот экземпляр получил тормоза M Performance c синими суппортами.
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Четырехдверная «восьмерка» поступит в продажу осенью 2019 года. Автомобиль предложат с тремя вариантами моторов: «турбошестеркой» объемом 3,0 литра мощностью 340 лошадиных сил, 320-сильным трехлитровым дизелем либо с топовым 4,4-литровым двигателем V8 с отдачей 530 сил.
Кроме пяти версий «восьмерки» на предприятии в Дингольфинге собирают автомобили пятой и седьмой серии. Следующей на конвейер встанет спортивная BMW M8 Gran Coupe.