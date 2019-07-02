Стартовала сборка BMW 8-Series Gran Coupe

Первым собрали «заряженный» BMW M850i Gran Coupe. Скорее всего, этот автомобиль изготовлен по специальному заказу, так как его выкрасили в красный цвет Aventurine Red, доступный только за доплату в размере 2,4 тысячи евро. Кроме того, этот экземпляр получил тормоза M Performance c синими суппортами.