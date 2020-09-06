BMW выпустила спецверсию 8-Series, украшенную японским орнаментом

Центральная консоль и спереди, и сзади вручную расписана мастером Шихо Окады — художником из японского Киото. Орнамент символизирует «Искусство бега». Отмечается, что технология росписи посуды в киотском стиле зародилась ещё до нашей эры, а полторы тысячи лет назад лакированные изделия из Киото стали популярны у аристократии. Сочетание традиционного для японской культуры узора и технологий BMW — квинтэссенция «новой роскоши».

Другие особенности салона BMW 8-Series Gran Coupe Kyoto Edition — двухцветная кожаная обивка сидений, двухсоставная панорамная крыша и по-особому сплетённые подушки из шёлка и алькантары, сделанные японскими ткачами. Комплектация очень богатая, ведь персонализировать спецверсию нельзя.