BMW выпустила спецверсию 8-Series, украшенную японским орнаментом

Снаружи BMW 8-Series Gran Coupe Kyoto Edition можно опознать по гравировке BMW Individual Manufaktur на центральной стойке и хромированным 20-дюймовым многоспицевым дискам. Главные дизайнерские «фишки» седана — внутри.
Фото: autohome.com.cn
Центральная консоль и спереди, и сзади вручную расписана мастером Шихо Окады — художником из японского Киото. Орнамент символизирует «Искусство бега». Отмечается, что технология росписи посуды в киотском стиле зародилась ещё до нашей эры, а полторы тысячи лет назад лакированные изделия из Киото стали популярны у аристократии. Сочетание традиционного для японской культуры узора и технологий BMW — квинтэссенция «новой роскоши».
Другие особенности салона BMW 8-Series Gran Coupe Kyoto Edition — двухцветная кожаная обивка сидений, двухсоставная панорамная крыша и по-особому сплетённые подушки из шёлка и алькантары, сделанные японскими ткачами. Комплектация очень богатая, ведь персонализировать спецверсию нельзя.
Фото: autohome.com.cn
Технически «восьмёрка» в версии Kyoto Edition идентична обычному седану M850i xDrive Gran Coupe: под капотом 530-сильная (750 Нм) бензиновая «битурбовосьмёрка» объёмом 4,4 литра, коробка передач — 8-ступенчатый «автомат», привод полный.
На официальном сайте BMW в Японии спецверсия 8-Series Gran Coupe Kyoto Edition доступна к заказу по цене 21,5 миллиона йен (15,2 миллиона рублей). Для сравнения «обычный» BMW M850i xDrive Gran Coupe в Японии стоит от 17,23 миллиона йен (12,2 миллиона рублей), а за 22 миллиона йен (15,6 миллиона рублей) можно купить M8 Gran Coupe. Не исключено, что фактически все экземпляры седанов распроданы, ведь тираж спецверсии Kyoto Edition составляет всего три штуки.