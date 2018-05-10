Рекламный ролик BMW запретили к показу из-за скользящего X5

Британский Комитет рекламных стандартов (Advertising Standards Authority) запретил трансляцию на местном телевидении ролика BMW, посвященного системе полного привода XDrive. Причиной называется «потворство быстрому, опасному и безответственному вождению», пишет Auto Express.

По мнению комитета, действие некоторых сцен хоть и происходит вдали от дорог общего пользования не «сильно отличается от того, с чем могут столкнуться владельцы BMW в реальности». Помимо этого, у ASA вызвало недовольство то, что в рекламе показан X5, скользящий по грязи.

Видео с YouTube-канала Home Cinema Adverts.

Представитель BMW в ответ на обвинения завил, что «X5 лишь демонстрирует небольшую потерю сцепления», чтобы подчеркнуть технические особенности XDrive. В компании также утверждают, что автомобили «управлялись безопасным и ответственным образом».