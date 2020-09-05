Видео: спорткары Audi, BMW и Alfa Romeo сразились в дрэге

В активе Audi RS5 полноприводная трансмиссия Quattro и тяговитый турбомотор V6 2.9 (450 лошадиных сил, 600 Нм крутящего момента). Купе весит 1700 килограммов и стоит в Великобритании от 65 тысяч фунтов стерлингов (6,5 миллиона рублей).

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio практичнее, мощнее и легче соперников. Битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра выдаёт 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, привод — на заднюю ось. Снаряжённая масса — всего 1520 килограммов. У итальянского седана нет лонч-контроля, а стартовая цена — 66 тысяч фунтов стерлингов (6,6 миллиона рублей).