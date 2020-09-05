Видео: спорткары Audi, BMW и Alfa Romeo сразились в дрэге

BMW M4 F82 старше конкурентов — купе дебютировало в 2013 году, а премьера новой двухдверки состоится до конца месяца. Под капотом 431-сильная (550 Нм) рядная «турбошестёрка» 3.0, коробка передач — 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением, привод — на заднюю ось. «Эмка» весит 1650 килограммов и за последние полгода купе подешевело до 62 тысяч фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей).
Фото: BMW M4
В активе Audi RS5 полноприводная трансмиссия Quattro и тяговитый турбомотор V6 2.9 (450 лошадиных сил, 600 Нм крутящего момента). Купе весит 1700 килограммов и стоит в Великобритании от 65 тысяч фунтов стерлингов (6,5 миллиона рублей).
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio практичнее, мощнее и легче соперников. Битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра выдаёт 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, привод — на заднюю ось. Снаряжённая масса — всего 1520 килограммов. У итальянского седана нет лонч-контроля, а стартовая цена — 66 тысяч фунтов стерлингов (6,6 миллиона рублей).
Видео: YouTube-канал carwow
В заезде на 402 метра два купе и седан разделили полсекунды. Все спорткары выиграли по одному состязанию на разгонную динамику, поэтому итогового победителя определил тест эффективности тормозов.