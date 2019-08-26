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18:25

Один из 57 «Бэтмобилей» BMW пустят с молотка

Последняя ставка на автомобиль 1974 года — 120 000 долларов

На аукцион Bring a trailer выставили автомобиль BMW CSL Batmobil 1974 года выпуска. Всего немецкий производитель выпустил 57 экземпляров, а в цвете лота было выпущено четыре купе.

Автомобиль построен на базе купе E9, но получил ряд доработок для участия в гонках. Двухдверка выкрашена в зеленый цвет — всего с конвейера компании сошло четыре таких модели. С завода они оснащались трехлитровым рядным мотором на шесть цилиндров, но один из прошлых владельцев установил под капот более производительный 3,5-литровый мотор.

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Нынешний хозяин решил внести свои корректировки и укомплектовал «бэтмобиль» двигателем объемом 3,2 литра. Его создали специалисты ателье Terry Tine Perfomance Motors, используя оригинальную головку и блок 1973 года. В паре с ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач.

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В 2015 году нынешний владелец перед продажей отправил автомобиль на полную реставрацию, во время которой его заново покрасили в «родной» зеленый цвет Taiga Metallic. Также до сегодняшнего дня сохранился заводской аэродинамический пакет Batmobile, который включает передний сплиттер, колеса большего диаметра и расширения арок. Пробег составляет 74 000 километров.

Автомобиль успел поучаствовать в различных конкурсах и выставках: например, в 2015 году он занял первое место в «Легендах автобана», которые проходили в рамках Недели автомобилей в Монтерее, а в 2019 году взял «бронзу» в своем классе на выставке классических автомобилей в Сан-Марино.