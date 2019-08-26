Один из 57 «Бэтмобилей» BMW пустят с молотка

Автомобиль построен на базе купе E9, но получил ряд доработок для участия в гонках. Двухдверка выкрашена в зеленый цвет — всего с конвейера компании сошло четыре таких модели. С завода они оснащались трехлитровым рядным мотором на шесть цилиндров, но один из прошлых владельцев установил под капот более производительный 3,5-литровый мотор.