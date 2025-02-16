BMW признала безальтернативность шести- и восьмицилиндровых моторов

Новые пошлины США на BMW скажутся в меньшей степени, ведь 65% проданных за океаном машин там и собираются. На будущем двигателей внутреннего сгорания баварцы не готовы ставить крест: топливные моторы продолжат совершенствовать и адаптировать под ужесточение эконорм.

Йохен Голлер подчеркнул, что «люди не хотят подвергаться дискриминации из-за силовой установки». Ему вторит Фрэн ван Мил, босс BMW M. Журналу Drive руководитель заявил, что в разработке «всевозможные концепции», поэтому одновременно прорабатываются и бензиновые, и чисто электрические варианты.