BMW и Daimler хотят вместе делать платформы для электромобилей

Automotive News Europe со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung и Auto Bild сообщает, что окончательное решение по этому вопросу не принято, и компании вообще могут не прийти к единому решению. Если же соглашение о кооперации всё-таки будет подписано, то за семь лет и BMW, и Mercedes-Benz смогут сэкономить семь миллионов евро — сумма станет больше, когда начнется совместная разработка полноразмерных электрических кроссоверов и седанов.

У BMW и Mercedes-Benz уже есть совместные проекты. Компании вместе разрабатывают новые электронные системы помощи водителю (ADAS), а также системы автономного управления для шоссе и паркингов. Кроме того, концерны создали совместное предприятие, которое выступит поставщиком «интеллектуальных сервисов». В их число войдет каршеринг, безналичная оплата парковки и общественная сеть зарядных станций для электромобилей.

Также компании занимаются совместной закупкой компонентов и за 2,5 миллиарда евро приобрели картографический сервис HERE.