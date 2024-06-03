BMW добавила новые дизельные версии четырем моделям

Год назад во время дебюта BMW 5-Series в кузове G60 было объявлено, что заряжаемые гибриды пополнят гамму весной 2024 года. Так и получилось, причём сначала предложили две версии (530e и 550e xDrive), а теперь добавлена третья — 530e xDrive. «Старший» бензин-электрический вариант с 3,0-литровым мотором развивает 489 сил и 700 Нм, «младший» с 2,0-литровым — 299 сил и 450 Нм.