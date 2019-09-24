BMW угрожают дизельгейтом

Первый коллективный иск против BMW юристы Hagens Berman подали в марте 2018 года. В нем говорилось, что в результате сговора с Bosch компания скрыла реальные уровни выбросов оксидов азота (NOx), которые превышали установленные нормы в десятки раз. BMW фактически вменялось мошенничество в составе организованной группы, что подпадает под действие Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (RICO).

Новый иск подан от лица владельцев BMW X5 (2009-2013) и 335d (2009-2011) и содержит ряд дополнений. Так как в июне суд удовлетворил жалобу ответчика и отклонил иск, по причине того, что он был основан на данных о тестировании только одного автомобиля, представители Hagens Berman решили организовать испытания пяти моделей. Независимые лабораторные и «живые» тесты провели в соответствии с действующими измерительными циклами, которые показали, что уровни вредных выбросов существенно занижены.