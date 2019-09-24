BMW угрожают дизельгейтом

Первый коллективный иск против BMW юристы Hagens Berman подали в марте 2018 года. В нем говорилось, что в результате сговора с Bosch компания скрыла реальные уровни выбросов оксидов азота (NOx), которые превышали установленные нормы в десятки раз. BMW фактически вменялось мошенничество в составе организованной группы, что подпадает под действие Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (RICO).
Новый иск подан от лица владельцев BMW X5 (2009-2013) и 335d (2009-2011) и содержит ряд дополнений. Так как в июне суд удовлетворил жалобу ответчика и отклонил иск, по причине того, что он был основан на данных о тестировании только одного автомобиля, представители Hagens Berman решили организовать испытания пяти моделей. Независимые лабораторные и «живые» тесты провели в соответствии с действующими измерительными циклами, которые показали, что уровни вредных выбросов существенно занижены.
Так, при снижении температуры воздуха во время лабораторных тестов до значений менее 20 градусов Цельсия уровень NOx поднимался до 2365 миллиграммов на милю, что в 34 раза больше нормы. Во время ездовых «городских» циклов показатели были выше нормативов в 9-75 раз, а «шоссейных» — в 1,3-3,4 раза. Результаты тестов также дали Hagens Berman право указать в исковом заявлении, что уровень активной регенерации сажевого фильтра автомобилей выше указанного в сертификате, и это негативно сказывается на выбросах и топливной экономичности.
Hagens Berman не первый раз пытается привлечь автопроизводителей к ответственности за нарушение эконорм. Аналогичную схему фирма применяла в отношении Ford, Mercedes-Benz, FCA, Audi и General Motors. «Фольксвагену» дизельгейт обошелся в 18 миллиардов долларов штрафов и невосполнимые имиджевые потери, а также привел к аресту топ-менеджеров брендов, входящих в концерн.