20-летний BMW 7-Series E38 продают по цене нового X7

За два десятилетия у «семёрки» сменилось два владельца — первым был коллекционер из Северной Каролины, а второй хозяин приобрёл седан три года назад в качестве инвестиции. Никаких изменений в конструкцию не вносилось, более того, на BMW 7-Series сохранились заводские 18-дюймовые покрышки Michelin.
Фото: ebay.com
Единственным недостатком автомобиля продавец называет выгоревшие от времени пиксели на центральном экране. В остальном BMW 7-Series находится в первозданном виде, и базы данных подтверждают исключительное состояние машины. На одометре 13 097 миль, что соответствует пробегу 21 078 километров.
К стандартным опциям относятся кондиционер, круиз-контроль, центральный замок, электростеклоподъёмники и электрорегулировки кресел, антиблокировочная система тормозов, четыре подушки безопасности, CD-чейнджер и люк. Салон отделан натуральной кожей серого цвета и деревом.
Фото: ebay.com
Поскольку речь идёт о поздней модификации 740iL, под капотом бензиновый двигатель V8 M62TUB44 объёмом 4,4 литра мощностью 286 лошадиных сил и крутящим моментом 440 Нм. Тяга передаётся на заднюю ось через 5-скоростной «автомат» ZF. Владелец утверждает, что на автомобиле регулярно понемногу ездили, чтобы сохранить работоспособность всех систем.
Продавец хочет выручить за «капсулу времени» 79,5 тысячи долларов, и это солидная сумма, ведь за те же деньги в США можно купить новый X7 в комплектации xDrive 40i, а цена на обновлённую короткобазную 7-Series в кузове G12 стартует с 86,8 тысячи долларов.