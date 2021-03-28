20-летний BMW 7-Series E38 продают по цене нового X7

Единственным недостатком автомобиля продавец называет выгоревшие от времени пиксели на центральном экране. В остальном BMW 7-Series находится в первозданном виде, и базы данных подтверждают исключительное состояние машины. На одометре 13 097 миль, что соответствует пробегу 21 078 километров.

К стандартным опциям относятся кондиционер, круиз-контроль, центральный замок, электростеклоподъёмники и электрорегулировки кресел, антиблокировочная система тормозов, четыре подушки безопасности, CD-чейнджер и люк. Салон отделан натуральной кожей серого цвета и деревом.