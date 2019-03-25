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14:54

Видео: электрокары BMW дрифтят за полярным кругом

Немцы тестируют iX3, i4 и iNEXT на полигоне в шведском Арьеплуге

Компания BMW опубликовала ролик с испытаний электрических моделей iX3, i4 и iNEXT на полигоне в шведском Арьеплуге. Площадка находится на границе Северного полярного круга и часто используется автопроизводителями для проверки работы бортовой электроники в условиях экстремально низких температур и настройки подвески.

На испытательном полигоне инженерам BMW предстоит проверить, как ведут себя в холодном климате электромоторы, высоковольтные батареи и силовая электроника. Кроме того, здесь они смогут получить данные о работе подвески: надежности ее компонентов и стабильность характеристик при резких перепадах температур и смене уровня сцепления с дорогой.

Видео: BMW

Первым на рынок выйдет кроссовер BMW iX3. Произойдет это в следующем году. Электрокар с приводом eDrive пятого поколения сможет проезжать без подзарядки более 400 километров. Сборка модели будет налажена на заводе СП BMW Brilliance Automotive в Китае.

Четырехдверное купе BMW i4 появится годом позже. Спорткар будет разгоняться до «сотни» за четыре секунды и достигать 200 километров в час. Запас хода — более 600 километров. Вседорожник iNEXT станет самой инновационной моделью BMW. Он будет постоянно подключен к Сети и получит автопилот третьего уровня.

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