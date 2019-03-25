Видео: электрокары BMW дрифтят за полярным кругом

Первым на рынок выйдет кроссовер BMW iX3. Произойдет это в следующем году. Электрокар с приводом eDrive пятого поколения сможет проезжать без подзарядки более 400 километров. Сборка модели будет налажена на заводе СП BMW Brilliance Automotive в Китае.

Четырехдверное купе BMW i4 появится годом позже. Спорткар будет разгоняться до «сотни» за четыре секунды и достигать 200 километров в час. Запас хода — более 600 километров. Вседорожник iNEXT станет самой инновационной моделью BMW. Он будет постоянно подключен к Сети и получит автопилот третьего уровня.