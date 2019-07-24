Jaguar Land Rover задумался о переходе на моторы BMW

Еще в начале лета две компании объявили, что заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полностью электрических автомобилей. Однако, как рассказал изданию Wards Auto источник внутри компании, сейчас это партнерство вышло за рамки только электрокаров — британцы планируют использовать бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки, разработанные баварскими коллегами.

Таким образом, руководство JLR хочет оптимизировать бюджет — если компания перестанет тратить деньги на разработку классических ДВС, она сможет гораздо продуктивнее работать над созданием автомобилей на электрической тяге.