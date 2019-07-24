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13:33

Jaguar Land Rover задумался о переходе на моторы BMW

Британцы хотят позаимствовать как классические ДВС, так и гибридные двигатели

Британский концерн Jaguar Land Rover планирует сократить объемы инвестиций в разработку двигателей на бензине и дизеле, а также гибридных силовых установок. Вместо этого они хотят использовать агрегаты BMW, а освободившиеся ресурсы бросить на создание электромобилей.

Еще в начале лета две компании объявили, что заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полностью электрических автомобилей. Однако, как рассказал изданию Wards Auto источник внутри компании, сейчас это партнерство вышло за рамки только электрокаров — британцы планируют использовать бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки, разработанные баварскими коллегами.

Таким образом, руководство JLR хочет оптимизировать бюджет — если компания перестанет тратить деньги на разработку классических ДВС, она сможет гораздо продуктивнее работать над созданием автомобилей на электрической тяге.

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Это наиболее оптимальный вектор развития компании, учитывая, что в прошлом году руководство британского концерна заявило, что в ближайшие 10 лет рассматривает возможность полного отказа от классических двигателей. В течение пяти-семи лет объемы автомобилей с ДВС будут сокращаться, а на их место будут приходить экологичные электромобили.

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О серьезности намерений компании говорит еще и то, что в начале июля этого года руководство объявило о грядущем запуске производства электрокаров в небольшом британском Касл Бромвич. На мощностях завода, расположившегося неподалеку от Бирмингема, будут производиться исключительно автомобили на электрической тяге. Первым с конвейера нового завода должен сойти флагманский седан Jaguar XJ нового поколения.