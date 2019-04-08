BMW грозит штраф в миллиард евро из-за обвинений в картельном сговоре с VW и Daimler

Обвинения против BMW, Daimler и Volkswagen выдвинуты в сентябре прошлого года. Еврокомиссия подозревает их в картельном сговоре и ограничении доступа к двум технологиям очистки выхлопов дизельных и бензиновых автомобилей. В случае положительно решения компании ждут внушительные штрафы.
Так, руководство BMW полагает, что сумма может составить один миллиард евро. Daimler рассчитывает, что штрафа не будет, так как компания сама уведомила Еврокомиссию о сговоре, а концерн Volkswagen уверен, что ему удастся добиться уменьшения суммы.
Дизельгейт, в рамках которого Volkswagen обвинили в манипуляции данными о вредных выбросах, обернулся для компании 29 миллиардами евро штрафов. Еще более 10 миллиардов от компании требуют инвесторы и владельцы «грязных» автомобилей. Daimler согласился отозвать в Европе 774 000 машин, а BMW уже заплатила 8,5 миллиона евро за случайную установку обманного ПО.