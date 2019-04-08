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15:23

BMW грозит штраф в миллиард евро из-за обвинений в картельном сговоре с VW и Daimler

Компанию подозревают в блокировании технологий очистки выхлопа

Еврокомиссия может оштрафовать BMW Group на миллиард евро, если будет доказано, что компания в сговоре с другими немецкими производителями ограничивала конкуренцию и разработку более экологически чистых автомобилей. Это, в свою очередь, негативно скажется на финансовых результатах за первый квартал этого года и снизит планируемую рентабельность на 1-1,5 процента.
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Обвинения против BMW, Daimler и Volkswagen выдвинуты в сентябре прошлого года. Еврокомиссия подозревает их в картельном сговоре и ограничении доступа к двум технологиям очистки выхлопов дизельных и бензиновых автомобилей. В случае положительно решения компании ждут внушительные штрафы.

Так, руководство BMW полагает, что сумма может составить один миллиард евро. Daimler рассчитывает, что штрафа не будет, так как компания сама уведомила Еврокомиссию о сговоре, а концерн Volkswagen уверен, что ему удастся добиться уменьшения суммы.

Компания BMW опубликовала ролик с испытаний электрических моделей iX3, i4 и iNEXT на полигоне в шведском Арьеплуге. Площадка находится на границе Северного полярного круга и часто используется автопроизводителями для проверки работы бортовой электроники в условиях экстремально низких температур и настройки подвески.

Дизельгейт, в рамках которого Volkswagen обвинили в манипуляции данными о вредных выбросах, обернулся для компании 29 миллиардами евро штрафов. Еще более 10 миллиардов от компании требуют инвесторы и владельцы «грязных» автомобилей. Daimler согласился отозвать в Европе 774 000 машин, а BMW уже заплатила 8,5 миллиона евро за случайную установку обманного ПО.

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