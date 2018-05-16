Компания BMW показала пожарный X3 и полицейский MINI

Компания BMW представила на крупнейшей европейской выставке спецтехники RETTMobil шесть автомобилей, предназначенных для экстренных служб. Среди них: штабной автомобиль для пожарных, машина скорой помощи на базе X3 последнего поколения и полицейский MINI.

Кроссовер BMW X3, подготовленный для руководства пожарных служб, оснащен проблесковыми маячками (спереди, на крыше и в двери багажника), антеннами для приема сигнала GPS и TETRA, 230-вольтовой розеткой, зарядным устройством и двухкилограммовым огнетушителем.

Вседорожник оснащается 190-сильным двухлитровым дизелем. В список стандартного оснащения такой машины входит трехзонный климат-контроль, адаптивные светодиодные фары, навигационная система и проекционный дисплей.

Машины для скорой помощи представлены двумя полнопривоздными дизельными моделями: X3 и 2-Series Gran Tourer. Обе машины оборудованы специальными проблесковыми маячками и цифровыми радиопередатчиками. «Двойка» также имеет выдвижной пол в багажнике, металлическую сетку, разделяющую грузовой отсек и салон, встроенную подзарядку для двух автомобильных аккумуляторов.

Полицейский MINI построен на базе «заряженной» модификации John Cooper Works с 231-сильным мотором, а двухколесная техника была представлена мотоциклом BMW F 750 GS.

Его предполагается использовать как скорую помощь в чрезвычайных ситуациях. Он оборудован проблесковыми маячками и боксами для перевозки необходимого оборудования или медикаментов.