BMW 3-Series обзавёлся агрессивным обвесом, дополняющим M-пакет

Специалисты AC Schnitzer предлагают доукомплектовать бензиновые BMW 3-Series, начиная с версии 320i, выхлопной системой с четырьмя патрубками в стилистике M-моделей. Пара «двустволок» может быть отделана под карбон, оформлена в чёрном цвете а-ля BMW M Competition или заказана в традиционном хромированном варианте. На любую новую «тройку» можно установить спортивную подвеску с занижением на 25 миллиметров: по словам инженеров AC Schnitzer узел улучшает управляемость не в ущерб комфорту.
Фото: AC Schnitzer
С заниженной подвеской сочетаются легкосплавные кастомные диски диаметром в 19 или 20 дюймов и разноширокие шины Michelin Pilot Sport 4. По вкусу заказчика колёса могут быть покрашены в чёрный антрацит или цвет кузова. Для седанов с M-пакетом доступен к заказу аэродинамический пакет, включающий в себя передний сплиттер, боковые юбки, спойлер на багажник и накладку на крыше.
В салоне BMW от AC Schnitzer отличается аксессуарами — накладками на педали, фирменной подставкой для левой ноги, держателем для ключей и насадкой на рычаг трансмиссии.
Совсем скоро тюнинг-мастерская обещает представить пакет повышения производительности для версий 320i, 330i, M340i и 330d. Ожидается, что BMW M340i AC Schnitzer по мощности будет сравнима с «заводской» спортивной версией M3. В ателье подчёркивают, что на изделия AC Schnitzer распространяется трёхлетняя гарантия BMW.