BMW 3-Series обзавёлся агрессивным обвесом, дополняющим M-пакет

В салоне BMW от AC Schnitzer отличается аксессуарами — накладками на педали, фирменной подставкой для левой ноги, держателем для ключей и насадкой на рычаг трансмиссии.

Совсем скоро тюнинг-мастерская обещает представить пакет повышения производительности для версий 320i, 330i, M340i и 330d. Ожидается, что BMW M340i AC Schnitzer по мощности будет сравнима с «заводской» спортивной версией M3. В ателье подчёркивают, что на изделия AC Schnitzer распространяется трёхлетняя гарантия BMW.