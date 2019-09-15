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14:59

BMW 3-Series обзавёлся агрессивным обвесом, дополняющим M-пакет

Тюнинг-ателье AC Schnitzer предвосхищает стайлинг будущей BMW M3

© AC Schnitzer
Мастерская AC Schnitzer выпустила комплект тюнинговых запчастей для актуального седана BMW 3-Series в кузове G20. По желанию клиента можно занизить подвеску, доработать выхлоп, заменить колёсные диски и оснастить «тройку» с М-пакетом дополнительными аэродинамическими элементами, повышающими прижимную силу.

Специалисты AC Schnitzer предлагают доукомплектовать бензиновые BMW 3-Series, начиная с версии 320i, выхлопной системой с четырьмя патрубками в стилистике M-моделей. Пара «двустволок» может быть отделана под карбон, оформлена в чёрном цвете а-ля BMW M Competition или заказана в традиционном хромированном варианте. На любую новую «тройку» можно установить спортивную подвеску с занижением на 25 миллиметров: по словам инженеров AC Schnitzer узел улучшает управляемость не в ущерб комфорту.

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Фото: AC Schnitzer

С заниженной подвеской сочетаются легкосплавные кастомные диски диаметром в 19 или 20 дюймов и разноширокие шины Michelin Pilot Sport 4. По вкусу заказчика колёса могут быть покрашены в чёрный антрацит или цвет кузова. Для седанов с M-пакетом доступен к заказу аэродинамический пакет, включающий в себя передний сплиттер, боковые юбки, спойлер на багажник и накладку на крыше.

В салоне BMW от AC Schnitzer отличается аксессуарами — накладками на педали, фирменной подставкой для левой ноги, держателем для ключей и насадкой на рычаг трансмиссии.

Совсем скоро тюнинг-мастерская обещает представить пакет повышения производительности для версий 320i, 330i, M340i и 330d. Ожидается, что BMW M340i AC Schnitzer по мощности будет сравнима с «заводской» спортивной версией M3. В ателье подчёркивают, что на изделия AC Schnitzer распространяется трёхлетняя гарантия BMW.