BMW отзывает новые 5- и 7-Series из-за дефекта рулевого вала

BMW бесплатно продиагностирует седаны 5-Series (G60) и 7-Series (G70), выпущенные в период с 17 июня по 17 июля 2024 года. Исключений нет: побеспокоить придётся владельцев всех доступных в США машин вне зависимости от силовой установки. О проблеме автопроизводитель узнал случайно: жалоб клиентов и гарантийных претензий не было, тем более не случалось аварий.