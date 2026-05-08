BMW и Lexus: «Руссо-Балт» рассказал, какие автокомпании вытеснит из России своим кроссовером

«Главными конкурентами кроссовера „Руссо-Балт“ С55 на рынке РФ станут такие полноприводные модели, как Lexus LX 570, BMW X6, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLS. Они подходят как по цене, так и по размерам», — уточнил представитель пресс-службы «Руссо-Балта» в разговоре с корреспондентом Motor.

Среднеразмерный кроссовер «Руссо-Балт» С55 буде представлен летом 2026 года, предзаказ на машину уже открыт с поставкой в 2027 году. Автомобиль получил два электромотора суммарной мощностью 550 л. с. и полный привод

Кузов кроссовера выполнен из цельных панелей из нержавеющей стали, которые формуются на заводе. Полная масса составляет 3490 кг, что позволяет управлять им с водительскими правами категории «B».

Опционально будут доступны четыре электродвигателя мощностью 1 тыс. л.с., пневматическая подвеска, четырехместный салон и гибридная силовая установка.

В базовое оснащение войдут панорамная крыша, двойные боковые стёкла, покрышки диаметром 880 мм на 20-дюймовых кованых дисках, кожаные сиденья с вентиляцией и обогревом (пятиместный салон), светодиодная оптика, 15-дюймовый сенсорный дисплей, четыре камеры кругового обзора, датчики давления в шинах, аудиосистема с восемью динамиками и сабвуфером, а также управление функциями через смартфон.

Цена базовой комплектации составит 8 млн. рублей (указана на апрель 2026 года), заверяет компания.

