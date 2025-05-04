Новый BMW i2 окажется четырехдверным драйверским седаном

У купе 2-Series не будет наследника: он останется только у Gran Coupe

Новый BMW i2 окажется четырехдверным драйверским седаном. Портал BMWBlog выяснил, что баварская марка пересмотрела концепцию компактного недорого электромобиля. Ожидается, что BMW i2 предложат в виде небольшого седана с задним или полным приводом. Новинка будет ориентирована на азартных водителей, однако формат «младшего» двухдверного купе останется в прошлом: i1 будет пятидверным хэтчбеком, а i2 классической четырёхдверкой.