Американские полицейские избавляются от служебных BMW i3

Решение о закупке электрокаров со столь маленьким запасом хода вызывало сомнения: большая часть полицейских i3 не использовалась изначально, а остальные годились лишь для поездок по личным делам. В результате местный полицейский департамент вернул машины дилеру.

Тот в свою очередь распродаёт их по бросовым ценам: от 10 до 20 тысяч долларов, с учётом того, что средний пробег электрокаров составляет всего пару-тройку километров (а некоторые вообще ни разу не выезжали на дороги) и они по-прежнему находятся на гарантии.