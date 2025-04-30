Новости
Опубликовано 30 апреля 2025, 17:01
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В BMW подтвердили появление электрического универсала i3 Touring

Новинка станет второй моделью семейства Neue Klasse
BMW разрабатывает электрический универсал i3 Touring. Это в разговоре с британским Autocar подтвердил главный дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк. По его словам, рыночный успех M3 Touring и M5 Touring говорит о том, что клиентам нужны автомобили с таким типом кузова. В том числе и электрические. Так что в разработке находится универсал на платформе Neue Klasse, его премьера предварительно намечена на 2026 год.
Неофициальный рендер универсала BMW i3 Touring
Неофициальный рендер универсала BMW i3 Touring
© Autocar
Лиза Будрина
Лиза Будрина

Первой моделью семейства Neue Klasse станет iX3 второго поколения. Для новинки, по неофициальным данным, готовят силовые установки мощностью от 300 до 1000+ лошадиных сил, а также батареи разной емкости, которые обеспечат запас хода до 800 километров.

Следом появится i3, который станет прямым конкурентом Tesla Model 3, причем баварский электрокар будет выпускаться как с кузовом седан, так и универсал.

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Что же касается внешнего вида грядущего «нового класса», то составить представление о нем можно по концепту VDX, дебютировавшему на днях на Шанхайском автосалоне. Он, в свою очередь, почти в точности копирует шоу-кар BMW Vision Neue Klasse 2023 года: та же заниженная линия остекления, крупный сплиттер и новый дизайн «ноздрей» с трехмерной световой подписью, имитирующие фирменную решетку радиатора.

Официально подтверждено, что все модели семейства Neue Klasse получат информационно-развлекательный комплекс Panoramic iDrive X. У шоу-кара VDX диагональ центрального экрана мультимедиа составляла 17,9 дюйма, а над ним был расположен узкий экран, протянутый от стойки до стойки. Какая конфигурация будет у серийных моделей, пока неизвестно.

Источник:Autocar
Автор:Лиза Будрина
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