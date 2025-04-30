В BMW подтвердили появление электрического универсала i3 Touring

Первой моделью семейства Neue Klasse станет iX3 второго поколения. Для новинки, по неофициальным данным, готовят силовые установки мощностью от 300 до 1000+ лошадиных сил, а также батареи разной емкости, которые обеспечат запас хода до 800 километров.

Следом появится i3, который станет прямым конкурентом Tesla Model 3, причем баварский электрокар будет выпускаться как с кузовом седан, так и универсал.