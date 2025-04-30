В BMW подтвердили появление электрического универсала i3 Touring

В BMW подтвердили появление электрического универсала i3 TouringНовинка станет второй моделью семейства Neue Klasse
Первой моделью семейства Neue Klasse станет iX3 второго поколения. Для новинки, по неофициальным данным, готовят силовые установки мощностью от 300 до 1000+ лошадиных сил, а также батареи разной емкости, которые обеспечат запас хода до 800 километров.
Следом появится i3, который станет прямым конкурентом Tesla Model 3, причем баварский электрокар будет выпускаться как с кузовом седан, так и универсал.
Что же касается внешнего вида грядущего «нового класса», то составить представление о нем можно по концепту VDX, дебютировавшему на днях на Шанхайском автосалоне. Он, в свою очередь, почти в точности копирует шоу-кар BMW Vision Neue Klasse 2023 года: та же заниженная линия остекления, крупный сплиттер и новый дизайн «ноздрей» с трехмерной световой подписью, имитирующие фирменную решетку радиатора.
Официально подтверждено, что все модели семейства Neue Klasse получат информационно-развлекательный комплекс Panoramic iDrive X. У шоу-кара VDX диагональ центрального экрана мультимедиа составляла 17,9 дюйма, а над ним был расположен узкий экран, протянутый от стойки до стойки. Какая конфигурация будет у серийных моделей, пока неизвестно.