Видео: как собирают электрокары BMW iNEXT

Пресс-служба BMW подчёркивает, что подготовка к серийному производству полностью электрического автомобиля — «захватывающая, но сложная задача». В тестовом режиме завод изготовит около 100 прототипов iNEXT, прежде чем электрокроссоверы будут готовы к конвейерной сборке.
Для выпуска предсерийных iNEXT в BMW освоили новую технологию производства, называемую ротационным соединением, для сплава алюминия и высокопрочной стали. Каждую полученную по новому методу деталь проверяют лазером и сравнивают с эталонной трёхмерной моделью с помощью сканера.
Характеристики iNEXT держатся в секрете: известно, что по габаритам электрический кроссовер будет схож с BMW X5, запас хода на одной зарядке по циклу WLTP превысит 600 километров, а основным технологическим новшеством модели будет автопилот третьего уровня. Дебют BMW iNEXT запланирован на 2021 год.