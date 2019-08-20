Видео: как собирают электрокары BMW iNEXT

Пресс-служба BMW подчёркивает, что подготовка к серийному производству полностью электрического автомобиля — «захватывающая, но сложная задача». В тестовом режиме завод изготовит около 100 прототипов iNEXT, прежде чем электрокроссоверы будут готовы к конвейерной сборке.

Для выпуска предсерийных iNEXT в BMW освоили новую технологию производства, называемую ротационным соединением, для сплава алюминия и высокопрочной стали. Каждую полученную по новому методу деталь проверяют лазером и сравнивают с эталонной трёхмерной моделью с помощью сканера.