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16:48

Видео: как собирают электрокары BMW iNEXT

Прототип электрического кроссовера готовят к серийному производству

© BMW
Компания BMW опубликовала тизер полноразмерного электрокроссовера iNEXT. На видео демонстрируется работа инженеров в главном инженерно-конструкторском центре BMW Group в Мюнхене. Пока прототипы iNEXT собирают на отдельной линии, но в будущем BMW намерена выпускать электрокары на том же конвейере, что и обычные автомобили с ДВС и подзаряжаемые гибриды.

Пресс-служба BMW подчёркивает, что подготовка к серийному производству полностью электрического автомобиля — «захватывающая, но сложная задача». В тестовом режиме завод изготовит около 100 прототипов iNEXT, прежде чем электрокроссоверы будут готовы к конвейерной сборке.

Для выпуска предсерийных iNEXT в BMW освоили новую технологию производства, называемую ротационным соединением, для сплава алюминия и высокопрочной стали. Каждую полученную по новому методу деталь проверяют лазером и сравнивают с эталонной трёхмерной моделью с помощью сканера.

Характеристики iNEXT держатся в секрете: известно, что по габаритам электрический кроссовер будет схож с BMW X5, запас хода на одной зарядке по циклу WLTP превысит 600 километров, а основным технологическим новшеством модели будет автопилот третьего уровня. Дебют BMW iNEXT запланирован на 2021 год.

Источник: Китайские автомобили