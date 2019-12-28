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10:59

Власти США инициировали расследование в отношении BMW

Американская комиссия по ценным бумагам подозревает концерн в искусственном завышении продаж

© tournavigator.pro
Сергей Ильин
Фирма BMW подозревается в манипуляциях со статистикой продаж автомобилей в США. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сочла подозрительной отчётность немецкой фирмы, пишет газета The Wall Street Journal. Если вина BMW будет доказана, автопроизводителю будет грозить многомиллионный штраф.

Американский финансовый регулятор заподозрил BMW в тактике «пробивания» продаж. Появились подозрения, что баварский концерн принуждал дилеров марки закупать дополнительные партии автомобилей для резервного парка. Таким образом автопроизводитель увеличивал общее количество проданных машин, улучшал отчётность и предоставлял инвестором более привлекательную рыночную картину.

Не исключено, что «продавливая» продажи фирма BMW выталась закончить год на лидирующей позиции в американском премиум-сегменте. Баварская фирма демонстрирует сравнимые результаты продаж с концерном Daimler AG и может впервые за четыре года закончить календарный год на первом месте по статистике проданных премиальных машин.

Дилеры BMW на условиях анонимности жалуются на автопроизводителя: расширение парка тестовых и подменных автомобилей уменьшает маржинальность продаж. Реализация машин из резервного парка менее выгодна салонам, поскольку на такие транспортные средства приходится делать скидки. Представитель BMW заявил The Wall Street Journal, что компания информирована о начале расследования и готова сотрудничать с американскими властями.

Для баварского концерна подозрения в манипулировании статистикой продаж на американском рынке не в новинку. Три года назад руководитель североамериканского филиала BMW уже жаловался на «большое давление» со стороны концерна и принуждение дилеров к завышению показателей продаж.

В сентябре этого года за манипуляции с отчётностью американская комиссия оштрафовала концерн Fiat Chrysler Automobiles на 40 миллионов долларов. В ходе расследования было установлено, что автопроизводитель вынуждал дилеров подделывать статистику продаж, чтобы ввести инвесторов в заблуждение.

Источник: The Wall Street Journal