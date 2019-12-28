Власти США инициировали расследование в отношении BMW

Американский финансовый регулятор заподозрил BMW в тактике «пробивания» продаж. Появились подозрения, что баварский концерн принуждал дилеров марки закупать дополнительные партии автомобилей для резервного парка. Таким образом автопроизводитель увеличивал общее количество проданных машин, улучшал отчётность и предоставлял инвестором более привлекательную рыночную картину.

Не исключено, что «продавливая» продажи фирма BMW выталась закончить год на лидирующей позиции в американском премиум-сегменте. Баварская фирма демонстрирует сравнимые результаты продаж с концерном Daimler AG и может впервые за четыре года закончить календарный год на первом месте по статистике проданных премиальных машин.

Дилеры BMW на условиях анонимности жалуются на автопроизводителя: расширение парка тестовых и подменных автомобилей уменьшает маржинальность продаж. Реализация машин из резервного парка менее выгодна салонам, поскольку на такие транспортные средства приходится делать скидки. Представитель BMW заявил The Wall Street Journal, что компания информирована о начале расследования и готова сотрудничать с американскими властями.