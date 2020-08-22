Официальная презентация баварского электрического кроссовера должна состояться в течение нескольких ближайших месяцев, однако уже сейчас рассекречено имя и моторная гамма серийного BMW iNext. Как сообщает издание BMW Blog со ссылкой на собственные источники в концерне, полноразмерный электрокроссовер получит название iX. Его производство стартует на конвейере в Дингольфинге летом 2021 года. Ожидается, что по габаритам новинка расположится примерно между X3 и X5, но внутри будет не менее просторной, чем «икс-пятый». BMW предложит для iX три варианта силовых установок, которые будут заметно отличаться по мощности и запасу хода на одной зарядке.
Базовый электрокроссовер получит силовую установку мощностью 308 лошадиных сил, версия на ступеньку выше будет развивать около 522 лошадиных сил, а топовая модификация — порядка 610 лошадиных сил. Дальность пробега электрического кроссовера на одной зарядке пока остаётся загадкой — известно лишь, что для одной из версий iX она составит не менее 600 километров. К примеру, электрическая модификация BMW iX3 с батареей ёмкостью 74 киловатт-часа обладает запасом хода в 460 километров. Кроссовер iX должен стать первой моделью BMW с автопилотом третьего уровня.