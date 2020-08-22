Официальная презентация баварского электрического кроссовера должна состояться в течение нескольких ближайших месяцев, однако уже сейчас рассекречено имя и моторная гамма серийного BMW iNext. Как сообщает издание BMW Blog со ссылкой на собственные источники в концерне, полноразмерный электрокроссовер получит название iX. Его производство стартует на конвейере в Дингольфинге летом 2021 года. Ожидается, что по габаритам новинка расположится примерно между X3 и X5, но внутри будет не менее просторной, чем «икс-пятый». BMW предложит для iX три варианта силовых установок, которые будут заметно отличаться по мощности и запасу хода на одной зарядке.