Официальная премьера нового электрокроссовера баварской марки может состояться в следующем месяце, но его стоимость уже раскрыли инсайдеры. Как сообщает издание BMW Blog со ссылкой на собственные источники в концерне, электрический кроссовер BMW iX окажется дороже Х5: топовая версия электрокара в США обойдётся дороже 100 тысяч долларов, или восьми миллионов рублей по нынешнему курсу. Стоимость самого дорогого BMW X5 — версии М50i — на североамериканском рынке при этом составляет 82 тысячи долларов.