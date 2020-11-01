Официальная премьера нового электрокроссовера баварской марки может состояться в следующем месяце, но его стоимость уже раскрыли инсайдеры. Как сообщает издание BMW Blog со ссылкой на собственные источники в концерне, электрический кроссовер BMW iX окажется дороже Х5: топовая версия электрокара в США обойдётся дороже 100 тысяч долларов, или восьми миллионов рублей по нынешнему курсу. Стоимость самого дорогого BMW X5 — версии М50i — на североамериканском рынке при этом составляет 82 тысячи долларов.
Электрокроссовер iX должен стать первой моделью BMW с автопилотом третьего уровня и будет позиционироваться как витрина технологических достижений баварской марки. Несмотря на ощутимую разницу в стоимости с похожим по габаритам кроссовером Х5, электрокар Tesla Model X, который считается главным конкурентом iX, стоит в США примерно столько же — 95 тысяч долларов за версию Performance. Производство BMW iX планируется начать в ноябре 2021 года, но официальный прайс-лист опубликуют раньше.