18:00

Электрический кроссовер BMW iX окажется дороже Х5

Стала известна цена полноразмерного электрокроссовера BMW

Прототип iX © BMW
Александр Пономарев
Полностью электрический кроссовер BMW iX, который предложит на выбор три силовые установки, окажется ощутимо дороже схожей по габаритам модели Х5.

Официальная премьера нового электрокроссовера баварской марки может состояться в следующем месяце, но его стоимость уже раскрыли инсайдеры. Как сообщает издание BMW Blog со ссылкой на собственные источники в концерне, электрический кроссовер BMW iX окажется дороже Х5: топовая версия электрокара в США обойдётся дороже 100 тысяч долларов, или восьми миллионов рублей по нынешнему курсу. Стоимость самого дорогого BMW X5 — версии М50i — на североамериканском рынке при этом составляет 82 тысячи долларов.

Электрокроссовер iX должен стать первой моделью BMW с автопилотом третьего уровня и будет позиционироваться как витрина технологических достижений баварской марки. Несмотря на ощутимую разницу в стоимости с похожим по габаритам кроссовером Х5, электрокар Tesla Model X, который считается главным конкурентом iX, стоит в США примерно столько же — 95 тысяч долларов за версию Performance. Производство BMW iX планируется начать в ноябре 2021 года, но официальный прайс-лист опубликуют раньше.