В Россию привезут кроссовер BMW iX: известны цены

С места до «сотни» такой электрокар разгоняется за 4,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 километров в час. Запас хода на одном заряде батареи емкостью 111,5 киловатт-часа составляет 630 километров по циклу WLTP. Адаптивная система рекуперации, которая позволяет увеличить дальность хода, предусматривает несколько настроек (низкий, средний и высокий уровень), а влияние стиля вождения на уровень заряда батареи отображается на дисплее.

Зарядить электрокар от станции быстрой зарядки постоянным током с 10 до 80 процентов можно приблизительно за 35 минут, а пополнить запас хода на 150 километров — за 10 минут. В стандартный комплект входит зарядный кабель для бытовых розеток, а в качестве опции доступен кабель Professional для городских станций зарядки.