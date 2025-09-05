BMW показала первую модель семейства Neue Klasse

Внешне iX3 не ушел далеко от концепта Vision Neue Klasse X, показанного в марте прошлого года. В аналогичном стиле оформят и следующие новейшие BMW. iX3, получивший в очередной раз переосмысленные фирменные «ноздри», «больше похож на BMW, чем когда-либо», сказал шеф-дизайнер бренда Адриан ван Хойдонк. Длина, ширина и высота кроссовера — 4783, 1895 и 1636 миллиметра при колесной базе 2898 миллиметра. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить с 0,29 у предыдущего iX3 до 0,24.

Колесные диски по умолчанию 20-дюймовые, а в качестве опции доступны 21- и 22-дюймовые. Также можно доплатить за подсветку «решетки» и черный декор. В багажнике умещается от 520 до 1750 литров; еще 58 влезут в отсек под капотом.