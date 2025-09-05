BMW показала первую модель семейства Neue Klasse

BMW показала первую модель семейства Neue KlasseУ нее двухмоторная установка мощностью 469 сил
Внешне iX3 не ушел далеко от концепта Vision Neue Klasse X, показанного в марте прошлого года. В аналогичном стиле оформят и следующие новейшие BMW. iX3, получивший в очередной раз переосмысленные фирменные «ноздри», «больше похож на BMW, чем когда-либо», сказал шеф-дизайнер бренда Адриан ван Хойдонк. Длина, ширина и высота кроссовера — 4783, 1895 и 1636 миллиметра при колесной базе 2898 миллиметра. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить с 0,29 у предыдущего iX3 до 0,24.
Колесные диски по умолчанию 20-дюймовые, а в качестве опции доступны 21- и 22-дюймовые. Также можно доплатить за подсветку «решетки» и черный декор. В багажнике умещается от 520 до 1750 литров; еще 58 влезут в отсек под капотом.
я выбрал вместо рекламы.
Cалон тоже почти полностью повторяет оный у шоу-кара. Внутри — система Panoramic iDrive с длинным узким дисплеем, растянутым во всю ширину лобового стекла. По центру установлен 17,9-дюймовый экран, а в качестве опции доступен проекционный. Работает медиасистема на собственной ОС — BMW X.
Баварцы особо выделяют четыре суперкомпьютера, управляющие почти всеми функциями автомобиля, — их назвали «супермозгами». У каждого из них своя роль: например, компьютер Heart of Joy отвечает за трансмиссию, тормоза, рекуперацию энергии и прочее, другие — за медиа, электронных ассистентов и так далее. К слову, в списке последних есть Highway Assistant, позволяющий управлять автомобилем без помощи рук в течение длительного времени. iX3 называют программно-управляемым автомобилем, который будет совершенствоваться с помощью обновлений «по воздуху».
В список возможного оборудования включены аудиосистема Harman Kardon с 13 динамиками, панорамный люк и трехзонный климат-контроль, а звуковыми эффектами во время езды электрокар обеспечит BMW Hypersonic X.
Пока раскрыта «техника» только стартовой версии iX3 50 xDrive. Она получит два электромотора на 469 сил (645 Нм крутящего момента) и полный привод, а на разгон с места до 100 километров в час потратит 4,9 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час. У кроссовера 800-вольтовая архитектура и передовая батарея емкостью 108,7 киловатт-часа. Запас хода составит от 680 до 805 километров, а пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно будет за 21 минуту.
Далее появятся заднеприводный вариант с одномоторной силовой установкой, а в будущем, вероятно, и «горячая» М-версия. Производить новый iX3 будут на заводе в венгерском Дебрецене. Следующим членом семейства Neue Klasse должен стать седан, призванный стать электрическим вариантом 3 Series.