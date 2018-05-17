Всего подобных машин было выпущено 453 экземпляра

Пульс

Редкий спорткар BMW M1 выставили на продажу за 900 тысяч долларов

Eebc2f197dd09afedde217a8620c35fc523bdbb9
17 мая 2018

На сайте MotorGT появилось объявление о продаже спорткара BMW M1 образца 1981 года. Это один из 453 экземпляров модели, который никогда не восстанавливался или реставрировался, а только проходил необходимое техническое обслуживание. Цена — 875 тысяч долларов (54,2 миллиона рублей).

[Собираем гербарий уникальных и тайных творений BMW Motorsport](https://motor.ru/selector/bmwmhistory.htm)

Собираем гербарий уникальных и тайных творений BMW Motorsport

Пробег выставленного на продажу автомобиля составляет 12 875 километров. У спорткара сохранились оригинальные кузовные панели, краска, двигатель и трансмиссия. BMW M1 хранился в закрытом помещении и недавно был полностью отполирован.

В описании указано, что салон машины находится в очень хорошем состоянии, работает вся электроника, в том числе радиоприемник.

Дополнительно к машине прилагается инструкция по ремонту, руководство по эксплуатации, набор инструментов и сумок.

1/4
2/4
3/4
4/4

Лучшие «гран-туризмо» от BMW

BMW M1 оснащен 3,5-литровой рядной «шестеркой», которая выдает 277 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 100 километров в час у спорткара занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость составляет 262 километра в час.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Ранее на продажу выставлялся другой M1 — M1 AHG Studie. Это один из десяти экземпляров машины с широким аэродинамическим обвесом и единственный с уникальным дизайном кузова, выполненным в стилистике гоночных машин серии Procar BMW М1.

Возрожденные из пепла

Редкие машины, которые вытащили с того света

Фото motorgt.com
Теги:
BMWM1
Новости по теме
6 апреля 2018
Редчайший BMW M1 выставили на продажу за 930 тысяч долларов
17 января 2018
В США нашли редчайший довоенный BMW, который гонялся в «Ле-Мане»