Редкий спорткар BMW M1 выставили на продажу за 900 тысяч долларов

На сайте MotorGT появилось объявление о продаже спорткара BMW M1 образца 1981 года. Это один из 453 экземпляров модели, который никогда не восстанавливался или реставрировался, а только проходил необходимое техническое обслуживание. Цена — 875 тысяч долларов (54,2 миллиона рублей).

Пробег выставленного на продажу автомобиля составляет 12 875 километров. У спорткара сохранились оригинальные кузовные панели, краска, двигатель и трансмиссия. BMW M1 хранился в закрытом помещении и недавно был полностью отполирован.

В описании указано, что салон машины находится в очень хорошем состоянии, работает вся электроника, в том числе радиоприемник.

Дополнительно к машине прилагается инструкция по ремонту, руководство по эксплуатации, набор инструментов и сумок.

BMW M1 оснащен 3,5-литровой рядной «шестеркой», которая выдает 277 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 100 километров в час у спорткара занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость составляет 262 километра в час.

Ранее на продажу выставлялся другой M1 — M1 AHG Studie. Это один из десяти экземпляров машины с широким аэродинамическим обвесом и единственный с уникальным дизайном кузова, выполненным в стилистике гоночных машин серии Procar BMW М1.