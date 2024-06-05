BMW M135 получил новую эмблему. Она почти такая же, как у M1

На шильдике новой BMW M135 литера «М» и цифра «1» выполнены в том же размере, что и раньше, однако цифры «3» и «5» теперь стали гораздо меньше. В необычном сочетании усматривается отсылка к суперкару BMW M1, хотя 135-я входит не в M-линейку, а в M Performance.