BMW выпустит две совершенно разных M3 нового поколения

По предварительным данным четырёхмоторная электрическая «эмка» разовьёт в пике до 1360 лошадиных сил. Купе BMW M4 в следующем поколении предложат только в формате электромобиля. Дебют компактных «эмок» следующей генерации состоится не раньше 2027 года, так что у поклонников есть время на покупку традиционных негибридных версий.