BMW выпустит две совершенно разных M3 нового поколения«Заряженную» тройку предложат в двух непохожих ипостасях
Развитие проекта BMW iM3 на платформе Neue Klasse не было секретом: такому седану прочат четырёхмоторную силовую установку с системой векторизации тяги и ранее невиданную мощность. Однако Фрэнк ван Мил подтвердил, что M3 на платформе CLAR не собирается в отставку: бензиновый преемник тоже появится! Таким образом шестицилиндровый турбомотор останется в строю минимум до конца десятилетия.
Экостандарт Евро-7 вступит в силу летом 2025 года, и сокращать линейку высокопроизводительных двигателей внутреннего сгорания баварцы не собираются. Фрэнк ван Мил добавил: если спрос на шестицилиндровый турбомотор останется на нынешнем уровне, то силовой агрегат не отправят в отставку. При этом босс BMW M дал понять, что электромобиль BMW iM3 будет значительно быстрее.
По предварительным данным четырёхмоторная электрическая «эмка» разовьёт в пике до 1360 лошадиных сил. Купе BMW M4 в следующем поколении предложат только в формате электромобиля. Дебют компактных «эмок» следующей генерации состоится не раньше 2027 года, так что у поклонников есть время на покупку традиционных негибридных версий.