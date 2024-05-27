20-летний BMW M3 ушел с молотка за 10 миллионов рублей

У купе был всего один владелец, пока в 2024 году его не приобрел дилер, выставивший его на торги. В списке оборудования 20-летнего M3 — ксеноновые фары, пакет «теплых» опций с подогревом сидений, климатическая установка и аудиосистема Harman Kardon с CD-проигрывателем.

В движение автомобиль приводит 3,2-литровая рядная «шестерка» заводской мощностью 333 лошадиные силы (355 Нм крутящего момента). Тяга передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и самоблокирующийся дифференциал. На одометре — 29 тысяч миль, или примерно 46,7 тысячи километров.