20-летний BMW M3 ушел с молотка за 10 миллионов рублей

20-летний BMW M3 ушел с молотка за 10 миллионов рублейНа его одометре — менее 50 тысяч километров
У купе был всего один владелец, пока в 2024 году его не приобрел дилер, выставивший его на торги. В списке оборудования 20-летнего M3 — ксеноновые фары, пакет «теплых» опций с подогревом сидений, климатическая установка и аудиосистема Harman Kardon с CD-проигрывателем.
В движение автомобиль приводит 3,2-литровая рядная «шестерка» заводской мощностью 333 лошадиные силы (355 Нм крутящего момента). Тяга передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и самоблокирующийся дифференциал. На одометре — 29 тысяч миль, или примерно 46,7 тысячи километров.
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При подготовке к продаже M3 заменили некоторые детали, включая клапан масляного насоса и сальники шестерни дифференциала. Также пришлось обновить обивку потолка и еще несколько элементов внутренней отделки, а шины сменить на новые Michelin Pilot Sport 4S размерностью 225/45 спереди и 255/40 сзади.
Неизвестно, сколько выложил за автомобиль продавец, но вероятно, что манипуляции окупились. При первоначальной продаже в 2004 году цена такого M3 была вдвое меньше вырученной на аукционе суммы — 51 420 долларов.
В начале года в Германии выставили на продажу возрожденный BMW 3.0 CSL, отсылающий к оригиналу из 1970-х. За один из 50 автомобилей с пробегом всего 25 километров продавец запросил 249 000 евро — около 25 миллионов рублей по сегодняшнему курсу.