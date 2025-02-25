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Опубликовано 25 февраля 2025, 11:42
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BMW выпустила особую версию M4 CS ко дню рождения Валентино Росси

Спецсерия BMW M4 CS Edition VR46 будет насчитывать всего несколько десятков экземпляров
BMW M4 CS обзавелся спецверсий в честь Валентино Росси: таких будет всего 46 штук. Лимитированный BMW M4 CS Edition VR46, появление которого приурочено к дню рождения итальянского гонщика и легенды MotoGP, показали на официальных фотографиях. Автомобили поступят в продажу в ограниченном количестве, при этом один будет отличаться от прочих — его сделали на заказ для самого Росси. Уникальный M4 CS выкрашен в оттенок Frozen Tanzanite Blue.
BMW выпустила особую версию M4 CS ко дню рождения Валентино Росси
© BMW
Лиза Будрина

16 февраля Валентино Росси, девятикратному чемпиону мира по мотогонкам и заводскому пилоту подразделения BMW M, исполнилось 46 лет. К этому событию гоночное подразделение баварского производителя подготовило специальную серию M4 CS Edition VR46, которую выпустят ограниченным тиражом и предложат в двух исполнениях — Sport и Style. Росси лично участвовал в разработке лимитированной версии модели.

© BMW

От прочих версий M4 CS Edition VR46 отличают несколько вариантов расцветки: Marina Bay Blue с надписью «46» по бокам в оттенке Tanzanite Blue для версии Sport или матовом Frozen Tanzanite Blue с той же цифрой, но в оттенке Frozen Marina Bay Blue для версии Style. Выдают автомобиль и яркие желтые акценты — в этот цвет окрашена одна из спиц на кованых дисках, тормозные суппорты с логотипом M и полоса над дверьми в варианте Sport. Детали желтого цвета Sao Paulo Yellow присутствуют и в интерьере.

© BMW

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BMW M4 CS Edition VR46 оснащается рядной трехлитровой «шестеркой» M TwinPower Turbo мощностью 550 лошадиных сил, восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic и системой полного привода M xDrive. С места до 100 километров в час такой автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а до 200 километров в час — за 11,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 302 километра в час.

Всего будет выпущено 46 таких машин — по количеству лет Валентино Росси и его персональному номеру, под которым он выступает в гонках. Бонусом к покупке BMW обещает личную встречу с Росси у него дома на ранчо в итальянской Тавуллии и заезд по автодрому Мизано.

Источник:BMW
Автор:Лиза Будрина
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