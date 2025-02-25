BMW выпустила особую версию M4 CS ко дню рождения Валентино Росси

От прочих версий M4 CS Edition VR46 отличают несколько вариантов расцветки: Marina Bay Blue с надписью «46» по бокам в оттенке Tanzanite Blue для версии Sport или матовом Frozen Tanzanite Blue с той же цифрой, но в оттенке Frozen Marina Bay Blue для версии Style. Выдают автомобиль и яркие желтые акценты — в этот цвет окрашена одна из спиц на кованых дисках, тормозные суппорты с логотипом M и полоса над дверьми в варианте Sport. Детали желтого цвета Sao Paulo Yellow присутствуют и в интерьере.