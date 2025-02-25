BMW выпустила особую версию M4 CS ко дню рождения Валентино Росси

BMW выпустила особую версию M4 CS ко дню рождения Валентино РоссиСпецсерия BMW M4 CS Edition VR46 будет насчитывать всего несколько десятков экземпляров
16 февраля Валентино Росси, девятикратному чемпиону мира по мотогонкам и заводскому пилоту подразделения BMW M, исполнилось 46 лет. К этому событию гоночное подразделение баварского производителя подготовило специальную серию M4 CS Edition VR46, которую выпустят ограниченным тиражом и предложат в двух исполнениях — Sport и Style. Росси лично участвовал в разработке лимитированной версии модели.
От прочих версий M4 CS Edition VR46 отличают несколько вариантов расцветки: Marina Bay Blue с надписью «46» по бокам в оттенке Tanzanite Blue для версии Sport или матовом Frozen Tanzanite Blue с той же цифрой, но в оттенке Frozen Marina Bay Blue для версии Style. Выдают автомобиль и яркие желтые акценты — в этот цвет окрашена одна из спиц на кованых дисках, тормозные суппорты с логотипом M и полоса над дверьми в варианте Sport. Детали желтого цвета Sao Paulo Yellow присутствуют и в интерьере.
BMW M4 CS Edition VR46 оснащается рядной трехлитровой «шестеркой» M TwinPower Turbo мощностью 550 лошадиных сил, восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic и системой полного привода M xDrive. С места до 100 километров в час такой автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а до 200 километров в час — за 11,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 302 километра в час.
Всего будет выпущено 46 таких машин — по количеству лет Валентино Росси и его персональному номеру, под которым он выступает в гонках. Бонусом к покупке BMW обещает личную встречу с Росси у него дома на ранчо в итальянской Тавуллии и заезд по автодрому Мизано.