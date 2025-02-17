Босс BMW M признал большую ошибку в продвижении новой M5

Руководители баварской марки всё ещё переживают из-за реакции клиентов

Босс BMW M признал большую ошибку в продвижении новой M5. Франк ван Мил в беседе с австралийскими журналистами не стал замалчивать маркетинговые промахи. Топ-менеджер заявил: публикация данных о снаряженной массе до фактических продаж была неверным решением. «Чему я лично научился [запуская BMW M5], так это тому, как работают социальные сети», — сказал ван Мил. Специалист посетовал, что все обсуждали только вес новинки, игнорируя другие параметры.