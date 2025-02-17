Босс BMW M признал большую ошибку в продвижении новой M5

Босс BMW M признал большую ошибку в продвижении новой M5Руководители баварской марки всё ещё переживают из-за реакции клиентов
Новый BMW M5 почти на полтонны тяжелее предшественника, а снаряженная масса гибрида больше, чем у иных полноразмерных пикапов. В соцсетях этот факт стал причиной хейта, а имидж суперседана оказался подпорчен. Франк ван Мил полагает, что обсуждать единственный параметр автомобиля неправильно. Босс BMW M провёл аналогию со спортсменами: прежде чем сравнивать антропометрические данные, нужно разобраться в виде спорта.
«Мы недооценили фактор использования соцсетей», — признаётся топ-менеджер BMW. Однако сам ван Мил не считает большой вес M5 проблемой: «эта машина едет безумно, она лучше предыдущей, и вы не чувствуете её веса». Ключевой урок, который вынесли маркетологи баварской марки — не раскрывать вес электрифицированного автомобиля до тест-драйвов. После прохладного дебюта, спрос на BMW M5 «стремительно растёт», утверждает специалист.
Вывод Франка ван Мила можно охарактеризовать словами, что «чёрный пиар — тоже пиар». Сейчас BMW приходится увеличивать производственные мощности нового M5, спрос продолжает расти, а на некоторых важных рынках супергибриды распроданы на полгода вперед. Критику в соцсетях разгоняют те, кто даже не садился за руль этого автомобиля.