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11:50

BMW выпустит конкурента «бюджетного» McLaren

В линейке M-машин появится гибридный суперкар

© Иллюстрация: Piesert Design
Руководство BMW рассматривает возможность добавления в линейку M-машин суперкара, который мог бы составить конкуренцию McLaren 570S. Если такой автомобиль появится, то он станет непрямым наследником гибрида i8 и продемонстрирует последние достижения компании в области электрификации, создания ультралегких композитов и новых материалов.

Издание Autocar, цитируя главу отдела разработок BMW Клауса Фролича, утверждает, что в основу суперкара ляжет переработанная углепластиковая «тележка» от i8. Силовая установка машины будет состоять из бензинового двигателя и нескольких электромоторов, но в отличие от i8, где используется трёхцилиндровый ДВС, новый подключаемый гибрид оснастят рядной «шестеркой». Ориентировочная мощность — свыше 700 лошадиных сил.

Суперкар выйдет на рынок не раньше 2023 года. В BMW рассчитывают, что к этому времени появятся более эффективные электромоторы и аккумуляторы. Например, разработанный маркой блок eDrive будет выдавать не 100 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, а 200 сил и 513 Нм момента. Цена гибрида составит более 150 тысяч фунтов стерлингов, и здесь он будет конкурировать с McLaren 570S и Honda NSX.

Последний оснащается 3,5-литровым твин-турбо V6, тремя электромоторами и девятиступенчатым «автоматом». Суммарная отдача силовой установки — 581 лошадиная сила и 646 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час гибрид разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 308 километров в час.

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