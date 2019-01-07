BMW выпустит конкурента «бюджетного» McLaren

Издание Autocar, цитируя главу отдела разработок BMW Клауса Фролича, утверждает, что в основу суперкара ляжет переработанная углепластиковая «тележка» от i8. Силовая установка машины будет состоять из бензинового двигателя и нескольких электромоторов, но в отличие от i8, где используется трёхцилиндровый ДВС, новый подключаемый гибрид оснастят рядной «шестеркой». Ориентировочная мощность — свыше 700 лошадиных сил.

Суперкар выйдет на рынок не раньше 2023 года. В BMW рассчитывают, что к этому времени появятся более эффективные электромоторы и аккумуляторы. Например, разработанный маркой блок eDrive будет выдавать не 100 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, а 200 сил и 513 Нм момента. Цена гибрида составит более 150 тысяч фунтов стерлингов, и здесь он будет конкурировать с McLaren 570S и Honda NSX.

Последний оснащается 3,5-литровым твин-турбо V6, тремя электромоторами и девятиступенчатым «автоматом». Суммарная отдача силовой установки — 581 лошадиная сила и 646 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час гибрид разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 308 километров в час.