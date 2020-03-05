Новый логотип BMW не появится на автомобилях

Несмотря на это, логотип все же разметили на одном автомобиле – шоукаре Concept i4. Тогда сообщалось, что эмблема «призвана привлечь к марке молодежь, которая живет в цифровом мире» и благодаря ей лояльная аудитория «сможет открыть для себя бренд заново». Новый символ отличается от прежнего прозрачным фоном и начертанием аббревиатуры BMW.
Упомянутый BMW Concept i4 оснащается батарей емкостью 80 киловатт-часов и электрической установкой мощностью 530 лошадиных сил, которая обеспечивает разгон до «сотни» за четыре секунды. Заявленный запас хода – 600 километров по циклу WLTP.
Ранее в компании объяснили, что сине-белые клетки в прежнем логотипе – это зеркальный фрагмент герба Баварии. Тем самым баварцы разрушили популярным миф о том, что в символе присутствует намек на винтовые лопасти самолетов.