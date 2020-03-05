Новый логотип BMW не появится на автомобилях

Несмотря на это, логотип все же разметили на одном автомобиле – шоукаре Concept i4. Тогда сообщалось, что эмблема «призвана привлечь к марке молодежь, которая живет в цифровом мире» и благодаря ей лояльная аудитория «сможет открыть для себя бренд заново». Новый символ отличается от прежнего прозрачным фоном и начертанием аббревиатуры BMW.