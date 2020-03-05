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5 марта, 15:21

Новый логотип BMW не появится на автомобилях

В компании объяснили, где будет использоваться модернизированный символ

© BMW
Лиза Будрина
В начале марта компания BMW представила обновленный логотип, однако только сейчас стало известно, что он не появится на серийных автомобилях. Эмблема с прозрачным фоном и чуть иным шрифтовым начертанием букв будет использоваться в социальных сетях и рекламных материалах, иными словами, в коммуникационных целях.

Несмотря на это, логотип все же разметили на одном автомобиле шоукаре Concept i4. Тогда сообщалось, что эмблема «призвана привлечь к марке молодежь, которая живет в цифровом мире» и благодаря ей лояльная аудитория «сможет открыть для себя бренд заново». Новый символ отличается от прежнего прозрачным фоном и начертанием аббревиатуры BMW.

Упомянутый BMW Concept i4 оснащается батарей емкостью 80 киловатт-часов и электрической установкой мощностью 530 лошадиных сил, которая обеспечивает разгон до «сотни» за четыре секунды. Заявленный запас хода 600 километров по циклу WLTP.

Ранее в компании объяснили, что сине-белые клетки в прежнем логотипе это зеркальный фрагмент герба Баварии. Тем самым баварцы разрушили популярным миф о том, что в символе присутствует намек на винтовые лопасти самолетов.