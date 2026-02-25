BMW отказалась от дорогого автопилота 3 уровня в новой «семерке»

Главная причина отказа от функции автономного вождения 3 уровня — ее высокая стоимость. В «семерке» нынешнего поколения она обходилась покупателям примерно в $ 7 тыс. (около 630 тыс. рублей). У нее дорогие лидарные датчики, мощные вычислительные модули и сложная сертификация в каждом регионе продаж.

Новая система Level 2, которая дебютирует на обновленном седане, будет стоить всего $ 1,5 тыс. (примерно 135 тыс. рублей). При этом она сохранит ключевые для водителя функции: руки можно убирать с руля на шоссе, автомобиль будет самостоятельно перестраиваться и управляться в городских пробках по данным навигации.

По сути, водитель получает 90% удобства за четверть цены.

